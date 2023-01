Choć dla wielu celem podróżowania jest po prostu wypoczynek, to inni stawiają na możliwość zobaczenia słynnych na cały świat miejsc, gdyż może być tak, że nigdy już w dane miejsce nie powrócą. Dlatego warto skorzystać z możliwości przekonania się na własne oczy.

Jak co roku World Happiness Report przeanalizował miliony ankiet, aby wyłonić najszczęśliwsze państwo na świecie. Wnioski? Nikogo nie zaskoczyły. Po raz piąty z rzędu na samym szczycie znalazła się…

Najpiękniejsze miejsca na Ziemi: Europa

Podróż bo pięknych lokacjach na świecie rozpocznijmy od tych położonych najbliżej nas, czyli tych znajdujących się w Europie. Odwiedzając Portugalię, warto zobaczyć unikatową jaskinię Benagil , w której znajduje się... plaża. Słońce dociera tam przez ogromną dziurę w sklepieniu. To jeden z naturalnych cudów wybrzeża Algarve.

Nieco bliżej Polski znajdują się słynne holenderskie plantacje tulipanów. Założony w 1949 roku największy na świecie ogród kwiatowy leży w miejscowości Keukenhoff. Ma on powierzchnię ok. 28 ha, co roku wysadza się tam ponad 7 mln cebulek kwiatowych.