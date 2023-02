Natalie Imbruglia kiedyś zachwyciła świat muzyki. Obecnie ma blisko pół wieku, a wygląda na 20!

Natalie Imbruglia zyskała rozpoznawalność po roli w serialu „Sąsiedzi”. Był to rok 2001. Wydała płytę „White Lilies Island”, na której pojawił się przebój „Torn”. Utwór i album zostały wspaniale odebrane w Australii i Stanach Zjednoczonych. Krążek pokrył się złotem.

Wydawało się, że przed będącą u szczytu popularności Natalie świat showbiznesu stoi otworem. Niestety, kariera artystki wyhamowała, spychając ją na margines. Niedawno, gwiazda pokazała na Instagramie, co robi w życiu i - co najważniejsze - pochwaliła się, że została matką chłopca o imionach Maks Valentine. To pierwszy syn 48-latki.