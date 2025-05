Nawrocka. Jeśli jej mąż wygra, będzie Pierwszą Damą z bronią w ręku

W rozmowie z Anną Popek opowiedziała, jak to było z decyzją jej męża o kandydowaniu na prezydenta: „Mąż wrócił wieczorem z pracy i mówi: »Marta, musimy poważnie porozmawiać, jest bardzo ważny temat do umówienia«. No i przedstawił, że dostał propozycję, aby kandydować na urząd prezydenta, więc poczułam wielką dumę, ale jej również wielką odpowiedzialność, jaką bierzemy na siebie jako cała rodzina. No, bo mąż kandyduje na prezydenta, ale my jako rodzina bardzo go wspieramy” – tłumaczyła dziennikarce w TV Republika.