Nawrocki nie pójdzie do sądu w trybie wyborczym. Złożył pozew cywilny i prywatny akt oskarżenia przeciwko Onetowi Marcin Koziestański, Aleksandra Jaros

Karol Nawrocki - kandydat na prezydenta popierany przez PiS - złożył we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Onetowi pozew o ochronę dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia - poinformował poseł PiS Andrzej Śliwka. Wcześniej politycy PiS informowali, że Nawrocki nie złoży wniosku do sądu w trybie wyborczym, bo według linii orzeczniczej polskich sądów, publikacje prasowe nie są uznawane za materiały wyborcze i taki wniosek zostałby odrzucony.