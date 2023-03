Niewiarygodne! Chińczycy płacą za wszystko, by tylko mógł grać w Polsce!

Jingyin Zhang, to pierwszy siatkarz z Chin w polskiej lidze, który na parkietach Plus Ligi robi już coraz większą furorę. Zadebiutował 19 lutego w spotkaniu z Aluronem Viretem Zawiercie, w środę zagrał w kraju nad Wisłą po raz czwarty. W zaległym meczu 18. kolejki, jego nowy klub Trefl Gdańsk pokonał na wyjeździe Cuprum Lubin 3-2 i jest bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do fazy play-off. Zhang zdążył już nawet zostać wybrany MVP meczu z BBTS-em Bielsko-Biała, który na początku marca został rozegrany na parkiecie najsłabszej drużyny polskiej ligi.