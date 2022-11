Nordic walking w woj. mazowieckim. Gdzie wybrać się w weekend 3 - 4 grudnia3 najciekawsze trasy

Trasy nordic walking w woj. mazowieckim

Które trasy nordic walking w woj. mazowieckim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 atrakcyjne trasy nordic walking w woj. mazowieckim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trening na Jeziorem Włocławskim.

Początek trasy: Sanniki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,81 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 813 m

Suma zejść: 812 m

Trasę dla amatorów nordic walking poleca Fajnyfacet7

Nowa Przystań Miejska nad Jeziorem Włocławskim, przy ul. Płockiej, to świetne miejsce do treningu wysiłkowego ... co prawda moja przygoda z bieganiem trwa niedługo, dlatego cięgle się uczę. Tu doskonale można ćwiczyć podbiegi po schodach, pod pochyłą drogę, można wykonać wiele innych ćwiczeń z wykorzystaniem otaczających mas rzeczy - ławki, barierki, schody ...

I jeszcze ten zachód słońca ... kiepski zdjęcie, ale chyba zachęca do odwiedzenia tego miejsca :)

