Nowa dziewczyna Skiby jest młodsza o 26 lat. Muzyk rozwodzi się z żoną. Fotomodelka odpowiada na niemiłe komentarze

W sieci pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy dotyczących nowej miłości Skiby. Kempińska postanowiła na nie zareagować, wydając specjalne oświadczenie w mediach społecznościowych.

"Chyba od początku tego związku obawialiśmy się tego, jak ludzie zareagują. Zarówno ja, jak i Krzyś, mamy dużo dystansu do siebie, ale gdzieś to siedziało. Co ciekawe, na żywo nikt nigdy nic nie powiedział, nikt nie spojrzał na nas krzywo — czy to w Polsce, czy za granicą. Po prostu czuć i widać od nas z dala prawdziwe uczucie" - rozpoczyna swój wpis zilustrowany romantycznym zdjęciem z ukochanym.