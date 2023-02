Nowa strategia PKN Orlen. Trwa konferencja prasowa dotycząca szczegółów

Transformacja paliwowo-energetyczna w Polsce i regionie

"To jest wielki dzień dla całego koncernu i naszej gospodarki. Budowaliśmy przez lata multienergetyczny koncern, by miał odpowiednią siłę i ekspozycję. Koncern, który może przeprowadzić transformację paliwowo-energetyczną w Polsce i regionie" - zaczął prezes zarządu PKN Orlen, Daniel Obajtek.

"Transformacja musi polegać na nowych miejscach pracy i inwestycjach. Właśnie taki koncern zbudowaliśmy" - dodał.

Nowa strategia to szansa na inwestycję 320 miliardów, z czego 70 miliardów zostanie przeznaczonych na energetykę zeroemisyjną, a łącznie 120 miliardów zostanie przeznaczonych na zielone projekty.

PKN Orlen dąży, by do 2030 roku osiągnąć miliard metrów sześciennych biogazu, co ma być szansą dla gospodarstw.

"Chcemy zwiększyć wydobycie gazu. To nasze bezpieczeństwo" - powiedział prezes zarządu.

65 miliardów złotych zostanie przekazany na energetykę konwencjonalną.

Kolejne 60 miliardów PKN Orlen przeznaczy na segment rafineryjny, z czego 25 miliardów zostanie przeznaczonych na biopaliwa.