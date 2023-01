ORLEN Team na mecie Dakaru. Prokop wyrównał najlepszy wynik w karierze, udany finisz Przygońskiego

Powody do zadowolenia po tegorocznym Dakarze może mieć Martin Prokop. Czeski kierowca, pilotowany przez Viktora Chytkę, na ostatnich etapach utrzymał 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. – To nasz wielki sukces, szczególnie kiedy spojrzy się na tegoroczną mocną stawkę. Mieliśmy w tym Dakarze wzloty i upadki. Nie zaczęliśmy najszybciej, ale w pierwszym tygodniu naszym celem było uniknięcie błędów. To był jeden z najbardziej wymagających rajdów w moim życiu. Szóste miejsce tutaj ma dla mnie większą wartość niż ta sama lokata kilka lat temu. Jesteśmy dumni z zespołu – mówił szczęśliwy Prokop na mecie.

Przygoński gonił piodium

Na ostatnim etapie Kuba Przygoński i Armand Monleon byli najbliższej podium. Zajęli czwarte miejsce ze stratą ponad minuty do trzeciej załogi. – To był trudny Dakar. Teren, który zaproponowali w tym roku organizatorzy, to właściwy kierunek. Tegoroczne zmagania można podsumować krótko: bardzo dużo się działo. Kamienie, trudne wydmy, zmieniające się warunki pogodowe. Przez całe dwa tygodnie mieliśmy świetny rytm. Między mną i Armandem było dużo dobrej współpracy. To było tempo na walkę o podium, cały czas utrzymywaliśmy się w czołówce. Jeden dzień przekreślił nasze cele. Od dzisiaj myślimy tylko o tym, jak przygotować się do kolejnej edycji – mówił Przygoński.