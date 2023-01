Oscary 2023. Lista nominowanych już wkrótce. Kto ma największe szanse powalczyć o statuetkę?

Nominacje do 95. ceremonii rozdania Oscarów zostaną ogłoszone we wtorek 24 stycznia. Wówczas rozpocznie się odliczanie do najważniejszej w Hollywood nocy w roku. Lista nominowanych do Oscarów 2023 pojawia się niedługo po ogłoszeniu zwycięzców dwóch dużych plebiscytów filmowych: Złotych Globów i Critics Choice Awards.

Ponieważ wiele filmów i aktorów wzbudziło ogromne zainteresowanie jeszcze przed nominacjami do Oscarów, już od kilku tygodni portale branżowe prześcigają się w przewidywaniach, które tytuły znajdą się na prestiżowej liście.