Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 10.01.2023? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Rozeznawanie to sztuka, której można się nauczyć i która ma swoje reguły. Przyzywajmy Ducha Św., aby postawił na naszej drodze ludzi potrafiących towarzyszyć nam w naszej drodze do Boga.

#MódlmysięWspólnie za emerytowanego papieża Benedykta, który w ciszy modli się za Kościół. Prośmy Boga, by go pocieszał i wspierał w jego świadectwie miłości do Kościoła, aż do samego końca.