Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 1.02.2023? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Nienawiść i przemoc są absolutnie niedopuszczalne, są nie do usprawiedliwienia, nie można ich tolerować, tym bardziej będąc chrześcijaninem. Nienawiść rodzi jedynie dalszą nienawiść, a przemoc kolejną przemoc. #PodróżApostolska

Wszystkich, którzy pociągają za sznurki wojny w Demokratycznej Republice Konga, wzywam: posłuchajcie głosu Boga, który wzywa was do nawrócenia. Połóżcie kres wojnie. Dość wzbogacania się kosztem najsłabszych, zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią!

Nie możemy przyzwyczajać się do krwi, która płynie w Demokratycznej Republice Konga już od dziesięcioleci, zabierając miliony istnień. Niech trwające procesy pokojowe, do których zachęcam ze wszystkich sił, będą popierane faktami, a zobowiązania dotrzymane. #PodróżApostolska

#DemokratycznaRepublikaKonga i #Afryka zasługują na szacunek i wysłuchanie, zasługują na przestrzeń i uwagę. Dosyć duszenia Afryki: nie jest to kopalnia do eksploatowania ani ziemia do plądrowania. Niech Afryka sama kształtuje swój los! #PodróżApostolska