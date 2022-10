Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 14.10.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tweet papieża Franciszka z 14.10.2022: „Nie ustawajmy w dawaniu świadectwa o nowości Jezusa, o nowości, którą jest Jezus! Wiara nie jest piękną wystawą rzeczy z przeszłości, ale zawsze aktualnym wydarzeniem, spotkaniem z Chrystusem, które dokonuje się tu i teraz w życiu!. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Uczą nas oni, że ewangelizacja nigdy nie jest zwyczajnym powtarzaniem przeszłości. Radością #Ewangelii jest zawsze Chrystus, ale różne są sposoby, w jakie ta dobra nowina może utorować sobie drogę w czasie i historii. #PaździernikMisyjny

Noszę w sercu ból narodu ukraińskiego i za wstawiennictwem Matki Bożej powierzam go Panu na modlitwie. Oby jego Duch przemienił serca tych, którzy trzymają w swoich rękach losy wojny, aby ustał huragan przemocy.

Pan ma wielkie pragnienie wobec nas: uczynić nas uczestnikami pełni swojego życia. Poprzez dialog z Panem uczymy się rozumieć, czego naprawdę chcemy w naszym życiu. #Rozeznanie #AudiencjaOgólna

Zanurzeni w tajemnicy Kościoła matki i oblubienicy, mówmy też ze św. Janem XXIII: Gaudet Mater Ecclesia! Niech Kościół będzie przeniknięty radością. Jeśli się nie raduje, to zaprzecza sobie samemu, bo zapomina o miłości, która go stworzyła.

#MódlmysięWspólnie, aby Pan wyzwolił nas z indywidualizmu, który wyklucza, i obudził serca głuche na potrzeby bliźnich. Przezwyciężmy lęk, zabójczą obojętność, cyniczny brak zainteresowania skazujący na śmierć tych znajdujących się na marginesie! #WorldHomelessDay

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, aby zabiegali o zniesienie kary śmierci na całym świecie. Społeczeństwo może walczyć z przestępczością bez definitywnego pozbawiania jej sprawców szansy na możliwość poprawy. #EndDeathPenalty

W tym miesiącu poświęconym modlitwie za misje, uczmy się dbać o chwile ciszy i spotkania z Panem, aby On inspirował drogi i środki do stawania się bardziej wiernymi naszemu powołaniu uczniami misjonarzami. #PaździernikMisyjny

W szkole Najświętszej Maryi Panny, zachowujemy w sercu tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne Pana Jezusa, aby tak jak ona stać się Jego wiernymi uczniami.

#Modlitwa i poznanie samych siebie umożliwiają wzrastanie w wolności.

Dzisiaj wspominamy w liturgii św. Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem, Bóg pouczył świat, aby szukał ocalenia w Jego miłosierdziu. Pamiętajmy o tym, myśląc szczególnie o wojnie na Ukrainie: zaufajmy Miłosierdziu Boga, które może odmienić serca. #Pokój #Ukraina

Ważne jest poznanie hasła do naszego serca, tego, na co jesteśmy najbardziej wrażliwi, aby uchronić się przed tymi, którzy używają slów perswazji, żeby nami manipulować, ale także, aby rozpoznać to, co jest dla nas naprawdę ważne. #Rozeznanie #AudiencjaOgólna

#ŚwFranciszek, który czuł się bratem słońca, morza i wiatru, wszędzie rozsiewał pokój i podążał u boku ubogich, opuszczonych, chorych, odrzuconych, ostatnich. Naśladujmy jego przykład! #FratelliTutti #CzasDlaStworzenia

#MódlmySięWspólnie, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, coraz bardziej żył synodalnością i był miejscem solidarności, braterstwa i przyjęcia. #IntecjaModlitewna https://t.co/yYSLqAPuDd

Podczas, gdy próbujemy ocalić planetę, nie możemy zaniedbywać osób, które cierpią. Zanieczyszczenie, które zabija nie wynika jedynie z dwutlenku węgla, ale także z nierówności zatruwających moralnie naszą planetę. #CzasDlaStworzenia

#Módlmysięwspólnie zawierzając miłosierdziu Boga, który może odmienić serca, i w matczyne orędownictwo Królowej Pokoju, duchowo zjednoczeni z wierzącymi na całym świecie. #Rosja #Ukraina #Pokój

Po siedmiu miesiącach działań wojennych na Ukrainie należy wykorzystać wszystkie narzędzia dyplomatyczne, także te, które być może dotąd nie zostały użyte, aby zakończyć tę ogromną tragedię. Wojna sama w sobie jest błędem i okropnością! #Rosja #Ukraina #Pokój

Przywódców politycznych państw usilnie wzywam do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby położyć kres wojnie na Ukrainie, nie dając się wciągnąć w niebezpieczne eskalacje, oraz do promowania i wspierania inicjatyw na rzecz dialogu. #Rosja #Ukraina #Pokój

Głęboko zasmucony ogromem cierpień narodu ukraińskiego w wyniku doznanej agresji, kieruję równie ufny apel do prezydenta Ukrainy o otwartość na poważne propozycje pokojowe. #Rosja #Ukraina @ZelenskyyUa

Mój apel kieruję przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie, także z miłości do jego narodu, tej spirali przemocy i śmierci. #Rosja #Ukraina @KremlinRussia_E

