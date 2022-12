Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 14.12.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Redakcja Wiadomości

14.12.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Odnówmy naszą bliskość z udręczonym narodem Ukrainy, trwając w modlitwie za naszych braci, którzy tak bardzo cierpią. Urządźmy skromniejsze #BożeNarodzenie, ze skromniejszymi prezentami, i wyślijmy to, co zaoszczędzimy narodowi ukraińskiemu, który znajduje się w potrzebie. ”