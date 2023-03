Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 18.03.2023? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Redakcja Wiadomości

18.03.2023 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Nie ma przyjęcia bez integracji. Ludziom należy towarzyszyć od początku do momentu, kiedy zostaną rzeczywiście zintegrowani w naszym społeczeństwie. „Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela” (Kpł 19,34). ”