Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 2.03.2023? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Papież Franciszek napisał 2.03.2023 na Tweeterze: „#MódlmySięWspólnie, za tych, którzy cierpią z powodu zła popełnionego przez członków wspólnoty kościelnej: aby w samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie. #IntecjaModlitewna #ClickToPray . ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

#MódlmySięWspólnie, za tych, którzy cierpią z powodu zła popełnionego przez członków wspólnoty kościelnej: aby w samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie. #IntecjaModlitewna #ClickToPray https://t.co/54TRVwJ0g4

#MódlmysięWspólnie za ofiary porannej ulewy na wybrzeżu Kalabrii, w tym wiele dzieci, i za migrantów, którzy przeżyli. Dziękuję tym, którzy niosą ratunek oraz udzielają schronienia.

#MódlmysięWspólnie za mieszkańców Burkina Faso, aby doznawana przemoc nie spowodowała utraty ufności w drogę demokracji, sprawiedliwości i pokoju.

Ponawiam apel, by w Ziemi Świętej dialog wziął górę nad nienawiścią i zemstą. Modlę się do Boga za Palestyńczyków i Izraelczyków, by przy pomocy wspólnoty międzynarodowej znaleźli drogę braterstwa i pokoju.

Jezus uczy nas odpierać ataki diabła, który, jak oznacza jego imię, chce wprowadzić podział w nas samych, między nami a Bogiem i innymi. Jak go odeprzeć? Nie dyskutując z diabłem, tylko przeciwstawiając mu z wiarą Słowo Boże. #EwangeliaDnia (Mt 4, 1-11)

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego działania, które czyni nasze życie owocnym.

Rok temu rozpoczęła się absurdalna wojna przeciwko Ukrainie. Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi i zastanówmy, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę? Pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem.

Wielki Post to czas stosowny, by powrócić do tego, co najważniejsze i wyzbyć się tego, co nas obciąża, aby pojednać się z Bogiem i na nowo rozpalić ogień Ducha Świętego, który mieszka ukryty pośród popiołów naszego kruchego człowieczeństwa.

Post będzie duchową siłownią, aby radośnie wyrzec się tego, co zbędne i co nas obciąża, aby stać się wewnętrznie bardziej wolnymi i powrócić do prawdy o sobie.

Jałmużna, dobroczynność, będzie przejawem naszego współczucia dla potrzebujących, pomagając nam powrócić do innych; modlitwa da wyraz naszemu wewnętrznemu pragnieniu spotkania z Ojcem, powodując, że do Niego powrócimy.

Nie zmarnujmy łaski tego świętego okresu: odpowiadajmy szczodrze na mocne wezwania Wielkiego Postu. Na końcu tej podróży spotkamy z większą radością Pana życia, jedynego, który sprawi, że powstaniemy z naszych popiołów.

Duch Święty rzuca światło na drogę Kościoła. Jest On bowiem nie tylko światłem serc, lecz także światłem, które ukierunkowuje Kościół: przynosi jasność, pomaga rozeznawać. Dlatego trzeba Go często przywoływać; zróbmy to także dzisiaj, na początku Wielkiego Postu. #AudiencjaOgólna

Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty ożywia nas w tym Wielkim Poście we wchodzeniu na górę z Jezusem, byśmy doświadczyli Jego Boskiego blasku i umocnieni w wierze podążali drogą razem z Nim, który jest chwałą swego ludu i światłem pogan. #WielkiPost

https://t.co/ju10ROQ0n8

W Bogu żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani żaden wielkoduszny trud nie ulegnie zatraceniu.

#SprawiedliwośćSpołeczna domaga się, byśmy walczyli z przyczynami ubóstwa, nierównością, brakiem pracy, ziemi i mieszkań; z tymi, którzy negują prawa społeczne i pracownicze; a także przeciw kulturze, która prowadzi do wyzysku, odbierając ludziom ich godność.

Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią. Myślę szczególnie o Syrii i Turcji, o tak wielu ofiarach trzęsienia ziemi; o codziennych dramatach umiłowanego narodu ukraińskiego i wielu innych narodach cierpiących z powodu wojny, ubóstwa, braku wolności czy dewastacji środowiska.

فلّا نَنسنَّ مَن يعاني. أفكر في سوريا وتركيا والأعداد الكبيرة من ضحايا الزلزال، في الشعب الأوكراني العزيز والشعوب الكثيرة التي تعاني بسبب الحرب أو جراء الفقر، غياب الحرية أو دمار البيئة.

W Ewangelii dnia (Mt 5, 38-48) Pan zachęca nas abyśmy nie odpowiadali złem na zło, abyśmy odważnie czynili dobro, nawet jeśli w zamian otrzymamy niewiele lub nic. Bo właśnie ta miłość powoli przemienia konflikty, skraca odległości, przezwycięża wrogość i leczy rany nienawiści.

Bóg nie zostawia nas samych, ale aby podać nam rękę, oczekuje, że Go o nią poprosimy. Potrzeba więc nauczyć się odróżniać Jego głos poprzez cichą modlitwę, wewnętrzny dialog z Nim, zachowując w sercu to, co jest dla nas dobre i daje nam pokój.

#WielkiPost jest czasem łaski o tyle, o ile słuchamy Jezusa mówiącego do nas poprzez Słowo Boże i w braciach, zwłaszcza w obliczach oraz historiach tych, którzy potrzebują pomocy. @VaticanIHD

https://t.co/ju10ROQ0n8