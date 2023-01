Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 22.01.2023? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Redakcja Wiadomości

Papież Franciszek napisał 22.01.2023 na Tweeterze: „#SłowoBoże, które jest skierowane do wszystkich i wzywa do nawrócenia, wzbudza głosicieli: wciąga nas w „sieć” miłości Ojca i czyni nas apostołami, którzy odczuwają nieposkromione pragnienie, by wszystkich, których spotkają, wciągnąć do łodzi Królestwa. ”