Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 22.11.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Redakcja Wiadomości

22.11.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Za każdym razem, gdy składamy ręce i otwieramy serce przed Bogiem, znajdujemy się w gronie świętych anonimowych oraz świętych uznanych modlących się wraz z nami, a także wstawiających się za nami jako starsi bracia i siostry, co dzielili te same ludzkie losy. #Modlitwa. ”