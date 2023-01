Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 25.01.2023? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Redakcja Wiadomości

25.01.2023 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Jaka jest najkrótsza droga do spotkania Jezusa? Stań się potrzebującym. Stań się potrzebującym łaski, potrzebującym przebaczenia, potrzebującym radości. A On zbliży się do ciebie. #AudiencjaOgólna. ”