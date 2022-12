Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 25.12.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Redakcja Wiadomości

25.12.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Dzisiaj, tak jak wtedy, Jezus przychodzi do świata, który Go nie przyjmuje (J 1,11), raczej odrzuca lub ignoruje, jak to często czynimy z cudzoziemcami i ubogimi. Nie zapominajmy o uchodźcach, wykluczonych, samotnych, sierotach, osobach starszych i uwięzionych. ”