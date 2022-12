Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 26.12.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Ponawiam moje życzenia pokoju: pokoju w rodzinach, pokoju we wspólnotach parafialnych i zakonnych, pokoju w ruchach i stowarzyszeniach, pokoju dla narodów udręczonych wojną oraz pokoju dla drogiej i umęczonej Ukrainy.

Prośmy nowonarodzonego Jezusa o nowość serca zdolnego do przebaczenia: siłę do modlitwy za tych, którzy wyrządzili nam zło i do podjęcia kroków otwartości i pojednania. #BożeNarodzenie