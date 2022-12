Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 28.12.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka? Redakcja Wiadomości

28.12.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Niech miłość Boga, która objawiła się w Betlejem przyniesie pocieszenie naszym sercom dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach świata. Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ „wszystko należy do miłości”. ”