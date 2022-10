Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 3.10.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tweet papieża Franciszka z 3.10.2022: „Podczas, gdy próbujemy ocalić planetę, nie możemy zaniedbywać osób, które cierpią. Zanieczyszczenie, które zabija nie wynika jedynie z dwutlenku węgla, ale także z nierówności zatruwających moralnie naszą planetę. #CzasDlaStworzenia. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

#Módlmysięwspólnie zawierzając miłosierdziu Boga, który może odmienić serca, i w matczyne orędownictwo Królowej Pokoju, duchowo zjednoczeni z wierzącymi na całym świecie. #Rosja #Ukraina #Pokój

Po siedmiu miesiącach działań wojennych na Ukrainie należy wykorzystać wszystkie narzędzia dyplomatyczne, także te, które być może dotąd nie zostały użyte, aby zakończyć tę ogromną tragedię. Wojna sama w sobie jest błędem i okropnością! #Rosja #Ukraina #Pokój

Przywódców politycznych państw usilnie wzywam do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby położyć kres wojnie na Ukrainie, nie dając się wciągnąć w niebezpieczne eskalacje, oraz do promowania i wspierania inicjatyw na rzecz dialogu. #Rosja #Ukraina #Pokój

Głęboko zasmucony ogromem cierpień narodu ukraińskiego w wyniku doznanej agresji, kieruję równie ufny apel do prezydenta Ukrainy o otwartość na poważne propozycje pokojowe. #Rosja #Ukraina @ZelenskyyUa

Mój apel kieruję przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie, także z miłości do jego narodu, tej spirali przemocy i śmierci. #Rosja #Ukraina @KremlinRussia_E

Niech rozpoczną się negocjacje, które doprowadzą do rozwiązań nie narzuconych siłą, lecz wypracowanych, sprawiedliwych i stabilnych. Opartych na poszanowaniu życia ludzkiego, a także suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju oraz praw mniejszości. #Rosja #Ukraina

Potępiam niebezpieczną sytuacją, która wytworzyła się ostatnio, poprzez dalsze działania sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego. Zwiększa to ryzyko eskalacji nuklearnej, aż po obawy co do niekontrolowanych i katastrofalnych konsekwencji w skali globalnej. #Rosja #Ukraina

Wojna na Ukrainie stała się tak poważna i groźna, że budzi wielki niepokój. W imię Boga i w imię poczucia humanizmu, które jest obecne w każdym sercu ponawiam mój apel, aby natychmiast osiągnięto zawieszenie broni! #Rosja #Ukraina #Pokój

Osoby starsze często wykazują szczególną wrażliwość na troskę, refleksję i uczucie. Jesteśmy lub możemy się stawać mistrzami czułości. Potrzebujemy w tym świecie przyzwyczajonym do wojny, prawdziwej rewolucji czułości! #IDOP

Altius, citius, fortius – communiter. #SportForAll https://t.co/jGKqITUN3F

Czasami my, istoty ludzkie uważamy się za panów wszystkiego lub przeciwnie, tracimy wszelki szacunek do samych siebie. #Modlitwa pomaga nam odnaleźć właściwy wymiar, w relacji z Bogiem, naszym Ojcem, i z całym stworzeniem.

Jezus karmi tłumy (Łk 9, 10-17) i prosi apostołów, aby nic się nie zmarnowało. Ponieważ, kiedy nie marnuje się pożywienia, lecz rozdziela się je sprawiedliwie i solidarnie, nikomu nie brakuje tego, co konieczne, a społeczeństwo może wspierać najuboższych. #FLWDay

Zawierzmy się dziś świętym archaniołom Michałowi, Rafałowi i Gabrielowi, aby chronili nas, kiedy przeciwstawiamy się zwodzeniu diabła, pomagali nieść Dobrą Nowinę i prowadzili za rękę po drogach życia, abyśmy mogli współpracować w zbawczym planie Boga. #ŚwięciArchaniołowie

#Modlitwa jest nieodzowną pomocą w rozeznaniu duchowym, szczególnie kiedy dotyczy uczuć, pozwalając zwracać się do Boga z prostotą i bezpośredniością, tak jak się rozmawia z przyjacielem. #AudiencjaOgólna

Módlmy się za Kościół i za nas samych, abyśmy otrzymali łaskę odnajdywania Pana Jezusa w głodnym, spragnionym, przybyszu, odartym z ubrania i godności, chorym i uwięzionym bracie. #Miłość #ŚwWincentyaPaulo

Wykorzystanie energii atomowej do celów wojennych jest dziś bardziej niż kiedykolwiek zbrodnią, nie tylko przeciwko człowiekowi i jego godności, ale także przeciwko wszelkiej szansie na przyszłość w naszym wspólnym domu. #Pokój #RozbrojenieNuklearne #CzasDlaStworzenia

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Odnówmy nasze zobowiązanie do budowania przyszłości, w której centrum znajdą się również migranci, uchodźcy, przesiedleńcy i ofiary handlu ludźmi. Królestwo Boże buduje się razem z nimi. #GMMR2022 @M_RSezione

Społeczeństwo i ekonomia bez młodych są smutne, pesymistyczne i cyniczne. Dzięki Bogu jesteście wy. Liczę na was! Nie pozostawiajcie nas w spokoju, dajcie nam przykład! #EkonomiaFranciszka

W kluczowych momentach historii ci, którzy potrafili pozostawić dobry ślad, czynili to dlatego, że przekładali ideały, pragnienia, wartości na konkretne dzieła. Zmienicie świat gospodarczy, jeśli obok serca i głowy użyjecie także rąk. #EkonomiaFranciszka