Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 5.02.2023? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Tweet papieża Franciszka z 5.02.2023: „Powierzmy Matce Bożej Afrykańskiej sprawę pokoju w Sudanie Południowym i na całym kontynencie afrykańskim. Matce Bożej zawierzamy również sprawę pokoju w świecie, zwłaszcza w licznych krajach, które znajdują się w stanie wojny, jak udręczona Ukraina. #MódlmysięWspólnie. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Wraz z moimi Braćmi, Justinem i Ioanem, którym z serca dziękuję, przybyliśmy do Sudanu Południowego i będziemy nadal towarzyszyć jego drodze, czyniąc wszystko, co możemy, aby był to marsz pokoju, marsz ku pokojowi. #PielgrzymkaEkumeniczna @JustinWelby @churchmoderator

Chociaż jesteśmy delikatni i mali, również, kiedy nasze siły wydają się nam niewielkie w obliczu ogromu problemów i ślepej furii przemocy, możemy wnieść decydujący wkład w zmianę historii.

Bądźcie solą, która się rozprzestrzenia i rozpuszcza z hojnością, aby nadać Sudanowi Południowemu braterski smaki Ewangelii; bądźcie jaśniejącymi wspólnotami chrześcijańskimi, które, pokazują, że jest piękne i możliwe żyć bezinteresownie i budować razem pojednaną przyszłość.

Sal terrae estote, qui effunditur et benigne solvitur ad imbuere #SudaniamAustralem fraterno sapore Evangelii; christianae communitates estote radiosae, quae ostendant simul gratuitatem vivere ac futurum exstruere reconciliatum decere ac posse.

Rozpoczynajmy każdy dzień od modlitwy za siebie nawzajem i z sobą nawzajem, od wspólnej pracy jako świadkowie pokoju Jezusa, od podążania tą samą drogą, podejmowania konkretnych kroków miłości i jedności. We wszystkim miłujmy się wzajemnie z serca. #PielgrzymkaEkumeniczna

Proszę wszystkich z całego serca: pomóżmy Sudanowi Południowemu, nie pozostawiajmy samej jego ludności, która tak bardzo cierpiała i cierpi! Oprócz pomocy doraźnej, bardzo ważne jest, aby towarzyszyć mieszkańcom na drodze rozwoju i bardziej samodzielnego wzrostu.

Ze wszystkich sił ponawiam przejmujące wezwanie do zakończenia wszystkich konfliktów w Sudanie Południowym, do poważnego wznowienia procesu pokojowego, aby ustała przemoc, a ludzie mogli powrócić do godnego życia. #PielgrzymkaEkumeniczna https://t.co/fyLIbtSp98

Nie możemy pozostawać neutralni wobec cierpienia, spowodowanego przez niesprawiedliwość i przemoc, ponieważ tam, gdzie kobieta lub mężczyzna są zranieni w swoich podstawowych prawach, obrażany jest Chrystus. #PodróżApostolska https://t.co/lXbmbGTw4E

Wszyscy nosimy w sercach pragnienie, by żyć jak bracia, we wzajemnej pomocy i harmonii. Fakt, że często tak się nie dzieje - a mamy niestety tego dramatyczne oznaki - powinien jeszcze bardziej pobudzić do poszukiwania ludzkiego braterstwa. @alimamaltayeb

W imię Boga, w którego wierzy tak wielu mieszkańców Sudanu Południowego, nadszedł czas, aby powiedzieć dość, dość przelewania krwi, dość przemocy i wzajemnych oskarżeń. Dość niszczenia, przyszedł czas budowania! Pozostawmy za sobą czas wojny i niech nastanie czas pokoju!

Przybywam do Sudanu Południowego jako pielgrzym pokoju, z dwoma braćmi, arcybiskupem Canterbury i moderatorem Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji. Wspólnie, wyciągając ku wam rękę, stajemy przed wami w imię Chrystusa, Księcia Pokoju. @JustinWelby @churchmoderator

Jako Kościół powinniśmy oddychać czystym powietrzem Ewangelii, przeganiać skażone powietrze światowości, strzec młodego serca wiary. Tak wyobrażam sobie Kościół afrykański i tak postrzegam ten Kościół kongijski.

Miło mi było spędzić te dni na waszej ziemi, która ze swym wielkim lasem stanowi „zielone serce” Afryki, płuco dla całego świata. #PodróżApostolska #DemokratycznaRepublikaKonga

Zostaliśmy powołani do ofiarowania życia za braci i siostry, niosąc im Jezusa, jedynego, który leczy rany serca.

Kiedy trwamy posłusznie w rękach Boga, On nas kształtuje i czyni z nas osoby pojednane, które potrafią się otworzyć i podejmować dialog, przyjąć i przebaczyć, wylać rzeki pokoju na jałowe stepy przemocy. #PodróżApostolska #DemokratycznaRepublikaKonga

#OfiarowaniePańskie, które na chrześcijańskim Wschodzie nazywane jest „świętem spotkania”, przypomina nam o priorytecie naszego życia: o spotkaniu z Panem, szczególnie w modlitwie osobistej, ponieważ relacja z Nim jest fundamentem naszego działania.

Zło dobrem zwyciężaj: to wy bądźcie tymi, którzy przekształcają społeczeństwo, którzy przemieniają zło w dobro, nienawiść w miłość, wojnę w pokój. https://t.co/LHOL0OiN28

Bóg złożył w waszych rękach dar życia. W twoich rękach rodzi się jutro, z twoich rąk może wyjść pokój, którego brakuje temu krajowi. Chciałbym przedstawić wam kilka „składników przyszłości”: pięć, które możecie skojarzyć właśnie z palcami jednej ręki. #PodróżApostolska

Ubóstwo i odrzucenie są obrazą człowieka, oszpecają jego godność: są jak popiół, który gasi ogień, który człowiek nosi w sobie jako stworzony na obraz Boga. Tylko miłość usuwa ten popiół, jedynie przywracając godność, przywraca się człowieczeństwo! #PodróżApostolska

