Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 5.09.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Prośmy #PapieżLuciani, aby wyjednał nam „uśmiech duszy”; prośmy jego słowami o to, o co sam prosił: „Panie, weź mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami i ułomnościami, ale uczyń mnie takim, jakim chcesz”.

Niech tegoroczny temat „Wsłuchaj się w głos stworzenia” wzbudzi we wszystkich konkretne zaangażowanie w troskę o nasz wspólny dom. To przez nasze konsumpcyjne wybryki siostra i matka ziemia jęczy i błaga nas o powstrzymanie naszego nadużywania i niszczenia jej. #CzasDlaStworzenia

Aby odnowić naszą wiarę i misję wspólnoty, jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia centrum naszej wiary, którym jest relacja z Jezusem i głoszenie Jego Ewangelii całemu światu. To jest najważniejsze!

Miłosierdzie to doświadczenie poczucia bycia przyjętym, odnowionym, wzmocnionym, uzdrowionym, zachęconym. Być pojednanym to doświadczyć tu i teraz tego, co najbardziej zbliża się do zmartwychwstania.