Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 8.12.2022? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

Poprzez Chrzest, staliśmy się na zawsze umiłowanymi dziećmi Boga. Oto nasze oryginalne piękno, którym należy się radować! Dziś Maryja, zadziwiona łaską, która uczyniła Ją piękną od pierwszej chwili życia, prowadzi nas do zachwytu nad naszym pięknem. #NiepokalanePoczęcie

W dzisiejszej Ewangelii (Łk 1, 26-38) anioł nie nazywa Maryi po imieniu, lecz zwraca się do niej nowym imieniem: pełna łaski. Pełna łaski, a więc wolna od grzechu – jest to imię, które nadaje jej Bóg i które dziś świętujemy. #NiepokalanePoczęcie

Złóżmy naszą ufność w Panu wszechświata, który ogromnie nas miłuje i wie, że możemy z Nim zbudować coś wspaniałego, coś wiecznego. Życie świętych ukazuje nam to w najpiękniejszy sposób. #AudiencjaOgólna

Adwentowa droga składa się z wielu codziennych małych gestów pokoju: gestów przyjęcia, zrozumienia, bliskości, przebaczenia, służby… Gestów uczynionych z sercem jako kroki w stronę Betlejem, do Jezusa, Króla pokoju. #Adwent

#SłowoBoże wprowadza nas w codzienne sytuacje, we wsłuchiwanie się w cierpienia naszych braci i sióstr, w krzyk ubogich, w przemoc i niesprawiedliwość, które ranią społeczeństwo i planetę, abyśmy nie byli chrześcijanami obojętnymi, ale aktywnymi, twórczymi, proroczymi.

Usłyszmy skierowane do nas wołanie miłości Jana Chrzciciela, byśmy powrócili do Boga, i nie pozwólmy, aby ten #Adwent przeminął jak dni z kalendarza, bo to czas łaski dla nas, teraz, tutaj! #EwangeliaDnia (Mt 3,1-12)