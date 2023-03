Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 14.03.2023 - o czym napisał papież Franciszek?

Tweet papieża Franciszka z 14.03.2023: „Jak drzewo rozpoznaje się po owocach, tak też jaśnieje w świecie życie pełne dobrych uczynków i niesie woń Chrystusa. ”

Dziękuję, że towarzyszycie mi swoimi modlitwami. Proszę was, róbcie to nadal.

Uczmy się w tym czasie Wielkiego Postu pozwalać Duchowi Świętemu, aby nas formował i aby nasza #modlitwa stawała się żywym świadectwem czułości Boga dla każdego, kto doświadcza trudności. #WielkiPost

Post pomaga nam utrzymać w dobrej kondycji ducha; prowadzi nas do uznania właściwej wartości rzeczy; przypomina nam, że życie nie powinno być podporządkowane przemijającej scenie tego świata. #WielkiPost

Jałmużna, czyniona z dala od reflektorów, daje sercu pokój i nadzieję. Ukazuje nam piękno dawania, które staje się otrzymywaniem, i w ten sposób pozwala nam odkryć cenną tajemnicę: więcej radości daje sercu dawanie niż otrzymywanie (por. Dz 20, 35). #WielkiPost

Każdy ochrzczony jest posłany, aby przekazywać Dobrą Nowinę, miłując innych i służąc im. Nie możemy pozostać zwykłymi widzami; zapał apostolski popycha nas do szukania zawsze nowych sposobów głoszenia oraz świadczenia o Bożej miłości. #AudiencjaOgólna

#MódlmysięWspólnie, aby #kobieta, każda kobieta, była szanowana, chroniona i doceniana. Dopuszczanie się przemocy wobec kobiety i matki to dopuszczanie się jej wobec samego Boga, który przyjął ludzką naturę od kobiety, od matki.

W tym czasie Wielkiego Postu, oczyśćmy się wewnętrznie, trwając przed Słowem Bożym w modlitwie, aby mogła dokonać się w nas dobroczynna walka ze zniewalającym nas złem, walka o wolność. #WielkiPost #SłowoBoże #modlitwa

Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość. #WielkiPost

#EwangeliaDnia (Mt 17,1-9) uczy nas, jak ważne jest przebywanie z Jezusem: przebywając z Nim naprawdę uczymy się rozpoznawać w Jego obliczu jaśniejące piękno miłości, która daje siebie, nawet wówczas, gdy nosi ślady krzyża.

Całe nasze życie wiary jest wspólnotowe: za Jezusem idzie się razem. Nasza droga wielkopostna jest „synodalna”, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej trasie, będąc uczniami jedynego Mistrza. #WielkiPost

#MódlmySięWspólnie, za tych, którzy cierpią z powodu zła popełnionego przez członków wspólnoty kościelnej: aby w samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie. #IntecjaModlitewna #ClickToPray https://t.co/54TRVwJ0g4

#MódlmysięWspólnie za ofiary porannej ulewy na wybrzeżu Kalabrii, w tym wiele dzieci, i za migrantów, którzy przeżyli. Dziękuję tym, którzy niosą ratunek oraz udzielają schronienia.

#MódlmysięWspólnie za mieszkańców Burkina Faso, aby doznawana przemoc nie spowodowała utraty ufności w drogę demokracji, sprawiedliwości i pokoju.

Ponawiam apel, by w Ziemi Świętej dialog wziął górę nad nienawiścią i zemstą. Modlę się do Boga za Palestyńczyków i Izraelczyków, by przy pomocy wspólnoty międzynarodowej znaleźli drogę braterstwa i pokoju.

Jezus uczy nas odpierać ataki diabła, który, jak oznacza jego imię, chce wprowadzić podział w nas samych, między nami a Bogiem i innymi. Jak go odeprzeć? Nie dyskutując z diabłem, tylko przeciwstawiając mu z wiarą Słowo Boże. #EwangeliaDnia (Mt 4, 1-11)

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego działania, które czyni nasze życie owocnym.

Rok temu rozpoczęła się absurdalna wojna przeciwko Ukrainie. Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi i zastanówmy, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę? Pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem.

Wielki Post to czas stosowny, by powrócić do tego, co najważniejsze i wyzbyć się tego, co nas obciąża, aby pojednać się z Bogiem i na nowo rozpalić ogień Ducha Świętego, który mieszka ukryty pośród popiołów naszego kruchego człowieczeństwa.

Post będzie duchową siłownią, aby radośnie wyrzec się tego, co zbędne i co nas obciąża, aby stać się wewnętrznie bardziej wolnymi i powrócić do prawdy o sobie.