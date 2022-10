Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 16.10.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

Ile razy posyłamy „komunikaciki” do osób, które kochamy: Czyńmy to również z Panem poprzez akty strzeliste, aby serce było z Nim złączone. I nie zapominajmy o czytaniu Jego odpowiedzi w Ewangelii, aby otrzymać Słowo życia.

Zanurzeni w tajemnicy Kościoła matki i oblubienicy, mówmy też ze św. Janem XXIII: Gaudet Mater Ecclesia! Niech Kościół będzie przeniknięty radością. Jeśli się nie raduje, to zaprzecza sobie samemu, bo zapomina o miłości, która go stworzyła.

W tym miesiącu poświęconym modlitwie za misje, uczmy się dbać o chwile ciszy i spotkania z Panem, aby On inspirował drogi i środki do stawania się bardziej wiernymi naszemu powołaniu uczniami misjonarzami. #PaździernikMisyjny

Ważne jest poznanie hasła do naszego serca, tego, na co jesteśmy najbardziej wrażliwi, aby uchronić się przed tymi, którzy używają slów perswazji, żeby nami manipulować, ale także, aby rozpoznać to, co jest dla nas naprawdę ważne. #Rozeznanie #AudiencjaOgólna