Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 17.12.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

Oby Matka Boża wzięła nas za rękę w tych dniach przygotowania do Bożego Narodzenia i pomogła nam rozpoznać w małości Dzieciątka wielkość Boga, który przychodzi. #Adwent

Nadszedł czas na postawienie sobie pytań, uczenie się, wzrastanie i pozwolenie, byśmy zostali przemienieni jako pojedyncze osoby i jako wspólnota; czas uprzywilejowany, by przygotować się na „dzień Pański”. #Pokój https://t.co/b8938sp7MK

Odnówmy naszą bliskość z udręczonym narodem Ukrainy, trwając w modlitwie za naszych braci, którzy tak bardzo cierpią. Urządźmy skromniejsze #BożeNarodzenie, ze skromniejszymi prezentami, i wyślijmy to, co zaoszczędzimy narodowi ukraińskiemu, który znajduje się w potrzebie.

#Adwent przypomina nam o fundamentalnej postawie chrześcijanina: czujności. Oczekujmy na przyjście Pana pozostając uważni na naszych najsłabszych braci, którzy pukają do drzwi naszego serca. Prośmy Pana, aby zachował nas czuwającymi w pokorze i gotowości.

Dziękuję wszystkim podążającym za mną na tym koncie, które powstało 10 lat temu, aby i tutaj głosić radość Ewangelii. Kontynuujmy wspólnie tkanie sieci wolnej przestrzeni, aby sprzyjać spotkaniu i dialogowi oraz umacniać to, co nas łączy.

Ochrona ludzkiej godności najsłabszych poprzez potwierdzenie ich praw przyczynia się do wzrostu ludzkiego braterstwa i ochrony obrazu Boga, który został odbity w każdej osobie. #StandUp4HumanRights #HumanRightsDay

Poprzez Chrzest, staliśmy się na zawsze umiłowanymi dziećmi Boga. Oto nasze oryginalne piękno, którym należy się radować! Dziś Maryja, zadziwiona łaską, która uczyniła Ją piękną od pierwszej chwili życia, prowadzi nas do zachwytu nad naszym pięknem. #NiepokalanePoczęcie

W dzisiejszej Ewangelii (Łk 1, 26-38) anioł nie nazywa Maryi po imieniu, lecz zwraca się do niej nowym imieniem: pełna łaski. Pełna łaski, a więc wolna od grzechu – jest to imię, które nadaje jej Bóg i które dziś świętujemy. #NiepokalanePoczęcie

Złóżmy naszą ufność w Panu wszechświata, który ogromnie nas miłuje i wie, że możemy z Nim zbudować coś wspaniałego, coś wiecznego. Życie świętych ukazuje nam to w najpiękniejszy sposób. #AudiencjaOgólna

Adwentowa droga składa się z wielu codziennych małych gestów pokoju: gestów przyjęcia, zrozumienia, bliskości, przebaczenia, służby… Gestów uczynionych z sercem jako kroki w stronę Betlejem, do Jezusa, Króla pokoju. #Adwent

#SłowoBoże wprowadza nas w codzienne sytuacje, we wsłuchiwanie się w cierpienia naszych braci i sióstr, w krzyk ubogich, w przemoc i niesprawiedliwość, które ranią społeczeństwo i planetę, abyśmy nie byli chrześcijanami obojętnymi, ale aktywnymi, twórczymi, proroczymi.

Usłyszmy skierowane do nas wołanie miłości Jana Chrzciciela, byśmy powrócili do Boga, i nie pozwólmy, aby ten #Adwent przeminął jak dni z kalendarza, bo to czas łaski dla nas, teraz, tutaj! #EwangeliaDnia (Mt 3,1-12)