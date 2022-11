Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 23.11.2022 - o czym napisał papież Franciszek? Redakcja Wiadomości

23.11.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Pozdrawiam zawodników, kibiców i widzów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Oby to wydarzenie stało się okazją do spotkania, sprzyjając braterstwu i pokojowi między narodami. ”