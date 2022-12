Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 28.12.2022 - o czym napisał papież Franciszek?

Tweet papieża Franciszka z 28.12.2022: „#MódlmysięWspólnie za emerytowanego papieża Benedykta, który w ciszy modli się za Kościół. Prośmy Boga, by go pocieszał i wspierał w jego świadectwie miłości do Kościoła, aż do samego końca. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

„Wszystko należy do miłości” taki tytuł nosi List Apostolski, który zostaje dzisiaj opublikowany dla upamiętnienia 400. rocznicy śmierci św. Franciszka Salezego, doktora Kościoła.

Niech miłość Boga, która objawiła się w Betlejem przyniesie pocieszenie naszym sercom dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach świata. Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ „wszystko należy do miłości”.

Modlitwa jest najlepszą drogą wyrażenia wdzięczności Jezusowi, który pragnie wejść do naszych domów i do naszych serc. #BożeNarodzenie

Ponawiam moje życzenia pokoju: pokoju w rodzinach, pokoju we wspólnotach parafialnych i zakonnych, pokoju w ruchach i stowarzyszeniach, pokoju dla narodów udręczonych wojną oraz pokoju dla drogiej i umęczonej Ukrainy.

Prośmy nowonarodzonego Jezusa o nowość serca zdolnego do przebaczenia: siłę do modlitwy za tych, którzy wyrządzili nam zło i do podjęcia kroków otwartości i pojednania. #BożeNarodzenie

Dzisiaj, tak jak wtedy, Jezus przychodzi do świata, który Go nie przyjmuje (J 1,11), raczej odrzuca lub ignoruje, jak to często czynimy z cudzoziemcami i ubogimi. Nie zapominajmy o uchodźcach, wykluczonych, samotnych, sierotach, osobach starszych i uwięzionych.

Betlejem pokazuje nam prostotę Boga objawiającego się tym, którzy mają czyste i otwarte serce. Pozwólmy poruszyć się miłości Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Naśladujmy Jezusa, który ogołocił się z chwały, aby uczynić nas uczestnikami swojej pełni.

Nasz czas doświadcza również konfliktów w Syrii, Ziemi Świętej, Libanie, Sahelu, Jemenie... Niech Pan obdarzy te regiony pokojem i przyniesie pojednanie na kontynencie amerykańskim, w Birmie i Iranie, aby ustał wszelki rozlew krwi.

Spójrzmy na twarze naszych braci i sióstr na Ukrainie, którzy z powodu wojny przeżywają to #BożeNarodzenie w ciemności, w zimnie lub daleko od swoich domów. Niech Pan oświeci umysły tych, którzy mają władzę, aby jak najszybciej zakończyć tę bezsensowną wojnę!

Jeśli chcemy, aby to były #Święta Bożego Narodzenia, Święta Jezusa i pokoju, spójrzmy na oblicze Dziecka, które narodziło się dla nas! I w tym małym, niewinnym obliczu rozpoznajmy twarz dzieci, które we wszystkich częściach świata tęsknią za pokojem. https://t.co/avKSkpursg

W Jezusie, Bóg czyni nas swoimi dziećmi i karmi nas czułością. Przychodzi, aby dotknąć naszych serc i powiedzieć nam, że jedyną siłą, która zmienia bieg historii, jest miłość. #BożeNarodzenie

Jezus prosi nas o przejście do zwykłej natury rzeczy, o złożenie u stóp żłóbka wymówek, usprawiedliwień i hipokryzji. On, który z czułością został przez Maryję owinięty w pieluszki, pragnie, byśmy przyoblekli się w miłość. #BożeNarodzenie

Bóg tej nocy staje się bliski tobie, ponieważ jesteś dla Niego ważny. Ze żłóbka, jako pokarm dla twojego życia, mówi ci: „Jeśli czujesz się pochłonięty przez wydarzenia, jeśli pochłania cię poczucie winy i niewystarczalności, jeśli łakniesz sprawiedliwości, Ja jestem z tobą”.

Jeśli pragniemy naprawdę świętować #BożeNarodzenie, stańmy w zadziwieniu przed Bogiem, który staje się mały, nie rodzi się w przepychu pozorów, ale w ubóstwie stajni. Aby spotkać go, trzeba odnaleźć go tam, gdzie się znajduje; trzeba uniżyć się, stać się małymi.

Prośmy Maryję, Dziewicę Łagodnego Oczekiwania, aby nauczyła nas czuwania i modlitwy, byśmy nie odwrócili się od naśladowania jej Syna i odkryli jego zbawczą obecność w wydarzeniach naszego codziennego życia. #Adwent

Bóg stał się dzieckiem, a potem dał się przybić do krzyża. W tej słabości objawiła się wszechmoc Boga. W przebaczeniu zawsze działa Boża wszechmoc. Niech więc wdzięczność, nawrócenie i pokój będą darami tych świąt. #BożeNarodzenie

W Święto Boga, który staje się dzieckiem, pomyślmy o dzieciach ukraińskich, które bardzo cierpią z powodu tej wojny, tak nieludzkiej. Pomyślmy o narodzie ukraińskim, pozbawionym tego co najpotrzebniejsze do przeżycia i prośmy razem Pana, żeby przyniósł im jak najszybciej #pokój.

Duch Święty uzdalnia nas do rozpoznania ojcostwa Boga. Mamy czułego, miłującego Ojca, który nas kocha, który zawsze nas kochał: kiedy tego doświadczamy, serce topnieje oraz znikają wątpliwości i lęki. Nic nie może przeciwstawić się tej miłości.

W tych trudnych czasach, jakie obecnie przeżywamy, odpowiedzmy z wiarą na wezwania kierowane do nas przez Ducha Św. i okażmy solidarność ludziom, których spotykamy i którzy liczą na nasze braterskie wsparcie.

