Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 31.01.2023 - o czym napisał papież Franciszek?

Papież Franciszek napisał 31.01.2023 na Tweeterze: „Nie możemy przyzwyczajać się do krwi, która płynie w Demokratycznej Republice Konga już od dziesięcioleci, zabierając miliony istnień. Niech trwające procesy pokojowe, do których zachęcam ze wszystkich sił, będą popierane faktami, a zobowiązania dotrzymane. #PodróżApostolska. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Nie możemy przyzwyczajać się do krwi, która płynie w Demokratycznej Republice Konga już od dziesięcioleci, zabierając miliony istnień. Niech trwające procesy pokojowe, do których zachęcam ze wszystkich sił, będą popierane faktami, a zobowiązania dotrzymane. #PodróżApostolska

#DemokratycznaRepublikaKonga i #Afryka zasługują na szacunek i wysłuchanie, zasługują na przestrzeń i uwagę. Dosyć duszenia Afryki: nie jest to kopalnia do eksploatowania ani ziemia do plądrowania. Niech Afryka sama kształtuje swój los! #PodróżApostolska

#MódlmySięWspólnie, aby parafie, stawiając w centrum komunię, komunię ludzi, komunię kościelną, były coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i przyjmowania najbardziej potrzebujących. #IntecjaModlitewna #ClickToPray https://t.co/HTmWvDdDZA

Jutro wyruszę w podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Republiki Sudanu Południowego. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców tych krajów, którzy na mnie oczekują. Wszystkich proszę o towarzyszenie tej podróży modlitwą.

Ubodzy w duchu to ci, którzy wiedzą, że nie są samowystarczalni i żyją jako żebrzący Boga. Czują, że Go potrzebują i uznają, iż dobro pochodzi od Niego, jako dar, jako łaska. #EwangeliaDnia (Mt 5,1-12) #Błogosławieństwa

Jako chrześcijanie powinniśmy poprzez nasze życie wszędzie promieniować pięknem Bożej miłości. Wiara nie jest przywilejem, który należy sobie przypisywać, ale darem, którym należy się dzielić.

Pamięć o zagładzie milionów Żydów i ludzi innych religii nie może być zapomniana, ani zanegowana. Nie może być braterstwa bez uprzedniego usunięcia korzeni nienawiści i przemocy, które podsycały horror Holokaustu. #DzieńPamięciOfiarHolokaustu

W stulecie ogłoszenia św. Franciszka Salezego patronem dziennikarzy #MódlmysięWspólnie, aby inspirowali się oni tym świętym czułości, poszukując prawdy oraz opowiadając ją odważnie i z wolnością.

Jeśli chcemy, za przykładem apostoła Pawła, aby łaska Boża w nas nie była daremna (por. 1 Kor 15, 10), musimy sprzeciwiać się wojnie, przemocy, niesprawiedliwości, gdziekolwiek się wniknąć. #JednośćChrześcijan

Jaka jest najkrótsza droga do spotkania Jezusa? Stań się potrzebującym. Stań się potrzebującym łaski, potrzebującym przebaczenia, potrzebującym radości. A On zbliży się do ciebie. #AudiencjaOgólna

W tych miesiącach naród ukraiński jest zawsze obecny w moich modlitwach. Modlę się z wami i za was, drodzy bracia Ukraińcy o pokojową przyszłość, w której interesy ekonomiczne i polityczne, które powodują wojnę ustąpią wreszcie miejsca dobru narodów. #Ukraina

Wszyscy jesteśmy wezwani do poszukiwania oraz mówienia prawdy i do czynienia tego z miłością. https://t.co/Rr8jfW7Tq0

Mówić z serca, jest jak nigdy potrzebne, aby promować kulturę pokoju tam, gdzie panuje wojna; aby otwierać ścieżki, które pozwolą podjąć dialog i pojednanie, tam gdzie szerzą się nienawiść i wrogość.

Rozwiązaniem podziałów nie jest przeciwstawianie się komuś, ponieważ niezgoda rodzi więcej niezgody. Prawdziwe lekarstwo zaczyna się od proszenia Boga o pokój, pojednanie, jedność. #Modlitwa #JednośćChrześcijan

W tych dniach, kiedy modlimy się szczególnie o pełną jedność wszystkich chrześcijan, nie zapomnijmy, proszę, prosić o pokój dla udręczonej Ukrainy: niech Pan pocieszy i podtrzyma ten naród, który tak bardzo cierpi!

#MódlmysięWspólnie, aby zaprzestano aktów przemocy w Peru. Zachęcam wszystkie zaangażowane strony do obrania drogi dialogu między braćmi tego samego narodu, z pełnym poszanowaniem praw człowieka i praworządności.

Moje myśli kieruję w stronę Birmy, gdzie podpalono i zniszczono kościół Matki Bożej Wniebowziętej w wiosce Chan Thar. #MódlmysięWspólnie, aby jak najszybciej zakończył ten konflikt i aby otworzył się nowy czas przebaczenia, miłości i pokoju.

#SłowoBoże, które jest skierowane do wszystkich i wzywa do nawrócenia, wzbudza głosicieli: wciąga nas w „sieć” miłości Ojca i czyni nas apostołami, którzy odczuwają nieposkromione pragnienie, by wszystkich, których spotkają, wciągnąć do łodzi Królestwa.

#SłowoBoże wzywa do nawrócenia: wstrząsa nami, niepokoi nas, pobudza do przemiany, wprowadza nas w kryzys, ponieważ „jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny [...] zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12).

#SłowoBoże, które uzdrawia i podnosi, jest przeznaczone dla wszystkich: pragnie dotrzeć do dalekich, uzdrowić chorych, zbawić grzeszników, zgromadzić zagubione owce i podnieść tych, których serca są uciśnione. Miłosierdzie Boga jest dla wszystkich.