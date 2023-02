Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 4.02.2023 - o czym napisał papież Franciszek? Redakcja Wiadomości

4.02.2023 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Wszyscy nosimy w sercach pragnienie, by żyć jak bracia, we wzajemnej pomocy i harmonii. Fakt, że często tak się nie dzieje - a mamy niestety tego dramatyczne oznaki - powinien jeszcze bardziej pobudzić do poszukiwania ludzkiego braterstwa. @alimamaltayeb. ”