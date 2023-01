Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 9.01.2023 - o czym napisał papież Franciszek?

Tweet papieża Franciszka z 9.01.2023: „Drogi pokoju są drogami solidarności, bo nikt nie może ocalić się sam. Żyjemy w świecie tak bardzo wzajemnie połączonym, że działania każdego powodują w ostateczności reperkusje dla wszystkich. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Drogi pokoju są drogami solidarności, bo nikt nie może ocalić się sam. Żyjemy w świecie tak bardzo wzajemnie połączonym, że działania każdego powodują w ostateczności reperkusje dla wszystkich.

Składam serdeczne życzenia wspólnotom Kościołów Wschodnich, które obchodzą Boże Narodzenie, a w sposób szczególny udręczonemu narodowi ukraińskiemu. Niech narodziny Zbawiciela natchną nadzieją i zainspirują konkretne kroki, które doprowadzą wreszcie do pokoju.

Magowie, którzy podążają za gwiazdą uczą nas, że wiara jest historią wyruszania i podejmowania drogi na nowo. Wiara nie wzrasta, jeśli pozostaje zamknięta w jakiejś pobożności. Należy ją wydobywać, żyć nią w ciągłej pielgrzymce ku Bogu i ku braciom.

https://t.co/mQ0573SOLr

Wzywam wszystkich, aby trwali w serdecznej i solidarnej bliskości z udręczonym narodem ukraińskim, który tak bardzo cierpi. Módlmy się o dar pokoju dla Ukrainy.

Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, żyjący i Pan, był celem, do którego prowadził Papież Benedykt, biorąc nas za rękę. Niech pomoże nam na nowo odkryć w Chrystusie radość wiary i nadzieję życia.

Rozeznawanie to sztuka, której można się nauczyć i która ma swoje reguły. Przyzywajmy Ducha Św., aby postawił na naszej drodze ludzi potrafiących towarzyszyć nam w naszej drodze do Boga.

Kiedy czujemy silne zwątpienie oraz strach i wydaje się nam, że toniemy, nie powinniśmy się wstydzić krzyknąć tak jak Piotr: «Panie, ratuj mnie!» (Mt 14, 30). To piękna modlitwa! Jezus natychmiast wyciągnie swoją rękę.

Bóg nie kocha nas słowami, ale czynami; nie „z góry”, z daleka, ale „z bliska”, właśnie z wnętrza naszego ciała, bo w Maryi Słowo stało się ciałem, bo w łonie Chrystusa wciąż bije serce z ciała, pulsujące dla każdego z nas!

W tych godzinach polecajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Papieża emeryta Benedykta XVI. Zjednoczmy się wszyscy razem, jednym sercem i jedną duszą, w dziękczynieniu za dar tego wiernego sługi Ewangelii i Kościoła.

Obchodząc dziś Światowy Dzień Pokoju, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Boga, żeby w tej epoce skażonej podejrzliwością i obojętnością uzdolniła nas do współczucia i troski.

W sposób szczególny módlmy się do Matki za dzieci, które cierpią i nie mają już siły się modlić, za jakże licznych braci i siostry dotkniętych wojną w wielu częściach świata, którzy przeżywają te dni świąteczne zanurzeni w przemocy i obojętności!

Boskie macierzyństwo Maryi jest drogą, która objawia najwyższy szacunek Boga dla naszej wolności. Bóg mógł pojawić się w świecie na tysiąc sposobów, ukazując swoją moc, ale zamiast tego chciał być poczęty w pełnej wolności w łonie Maryi.

#MódlmysięWspólnie za emerytowanego papieża Benedykta, który w ciszy modli się za Kościół. Prośmy Boga, by go pocieszał i wspierał w jego świadectwie miłości do Kościoła, aż do samego końca.

„Wszystko należy do miłości” taki tytuł nosi List Apostolski, który zostaje dzisiaj opublikowany dla upamiętnienia 400. rocznicy śmierci św. Franciszka Salezego, doktora Kościoła.

https://t.co/GlHMLtXxvH

Niech miłość Boga, która objawiła się w Betlejem przyniesie pocieszenie naszym sercom dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i innych miejscach świata. Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ „wszystko należy do miłości”.

Modlitwa jest najlepszą drogą wyrażenia wdzięczności Jezusowi, który pragnie wejść do naszych domów i do naszych serc. #BożeNarodzenie

Ponawiam moje życzenia pokoju: pokoju w rodzinach, pokoju we wspólnotach parafialnych i zakonnych, pokoju w ruchach i stowarzyszeniach, pokoju dla narodów udręczonych wojną oraz pokoju dla drogiej i umęczonej Ukrainy.

Prośmy nowonarodzonego Jezusa o nowość serca zdolnego do przebaczenia: siłę do modlitwy za tych, którzy wyrządzili nam zło i do podjęcia kroków otwartości i pojednania. #BożeNarodzenie

Dzisiaj, tak jak wtedy, Jezus przychodzi do świata, który Go nie przyjmuje (J 1,11), raczej odrzuca lub ignoruje, jak to często czynimy z cudzoziemcami i ubogimi. Nie zapominajmy o uchodźcach, wykluczonych, samotnych, sierotach, osobach starszych i uwięzionych.