Patryk Rombel specjalnie dla nas: W dalszym ciągu chcę pracować z reprezentacją Polski!

Już niebawem, 6 lutego spotka się pan z Radą Trenerów i zarządem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, by przedstawić raport z zakończonych niedawno temu mistrzostw świata w Polsce i Szwecji, ale też całego okresu pana pracy z reprezentacją Polski. Jest pan już gotowy na rozmowę z szefostwem związku, która zdecyduje o pana dalszej zawodowej przyszłości?

Raport, który przedstawię nie jest czymś, co stworzyłem teraz. To jest dokument sumiennie i konsekwentnie przygotowywany na bieżąco przez te wszystkie lata. W tym momencie doszło tylko do złożenia go w całość. Jedyna osobą, która będę przedstawiał raport jest prezes związku, Henryk Szczepański.

Pana kontrakt wygasa za niespełna dwa miesiące, końcem marca, tymczasem 8 i 11 marca nasza reprezentacja zagra dwa mecze z Francją w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Poprowadzi pan kadrę w tych spotkaniach?

Nie wiem, nie mam pojęcia i nie umiem odpowiedzieć panu na to pytanie. Będę wiedział za kilka dni.