Paulina Smaszcz o konflicie z byłym mężem Maciejem Kurzajewskim. "W trumnie będę leżeć i jeszcze będę mu grozić palcem" Małgorzata Puzyr

To już miał być koniec ataków, jednak Paulina Smaszcz nie odpuszcza. Co tym razem powiedziała o Macieju Kurzajewskim? fot. sylwia dabrowa /polska press

Paulina Smaszcz w najnowszym wywiadzie odniosła się do konfliktu z byłym mężem. Choć wcześniej zapowiadała, że to koniec publicznych ataków na Macieja Kurzajewskiego, to teraz wyznała, że nie zamierza mu wybaczyć.