Paulina Smaszcz znowu uderza w nowy związek byłego męża. Nieprzyjemne słowa są o Kasi Cichopek? Małgorzata Puzyr

Była żona Macieja Kurzajewskiego mówi o smutnym losie byłych żon. Uderza w nowe partnerki rozwodników fot. sylwia dabrowa / polska press

Paulina Smaszcz w najnowszym poście opisała smutny los, który spotyka byłe żony. We wpisie uderzyła w nowe partnerki mężczyzn, którzy zdecydowali się na rozwód. To przytyk do Kasi Cichopek, która związała się niedawno z Maciejem Kurzajewskim?