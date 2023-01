Pogoda zaskoczyła na Dakarze. Przygoński w czołówce

Trzeci etap miał być jednym z najdłuższych na tegorocznym Dakarze. Trasa odcinka specjalnego liczyła blisko 450 kilometrów. Mimo zwrotów akcji do udanych mogą go zaliczyć Kuba Przygoński i Armand Monleon. Polsko-hiszpańska załoga ORLEN Teamu zajęła ostatecznie 8. lokatę.

– Po wczorajszych problemach startowaliśmy z 30. pozycji, przez co mieliśmy bardzo zniszczoną trasę. Jechaliśmy dobrym tempem, z nogą na gazie. Ten etap był znacznie przyjemniejszy od poprzedniego, mimo że cały czas padał deszcz. Przejechaliśmy 377 kilometrów. Przedwcześnie zakończyliśmy rywalizację. Warunki pogodowe sprawiły, że helikoptery nie mogły czuwać nad bezpieczeństwem zawodników – mówił Przygoński, który wczoraj przez problemy z oponami dotarł do mety z 6-godzinną stratą do zwycięzcy.

Czeski duet realizuje plan

Na 17. miejscu do punktu, w którym skończył się odcinek, dotarli Martin Prokop i Viktor Chytka. Czeski duet systematycznie realizuje swój plan. Dziś utrzymał pozycję w czołówce klasyfikacji generalnej. Na trasę jutrzejszego etapu wyruszy jako 10. załoga Dakaru.