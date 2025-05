Polki, idźcie na wybory - zachęca Agnieszka Fedor, prezeska Stowarzyszenia LiderShe

Jeśli zastanawiamy się, czym jest ten mit matki Polki, to myślimy o poświęceniu, myślimy o zmęczeniu, myślimy o wymiarze obowiązków, pojawiały się też takie określenia jak cierpienie i męczeństwo. Kobiety generalnie uważają, że oczekuje się od nich właśnie poświęcenia dla rodziny. Ponad 80% kobiet czuje presję, która jest związana z tym stereotypem i czuje nacisk, żeby do tego wzorca matki Polki dążyć. To jest powodem tego, że Polki czują zmęczenie, wypalenie, napięcie, mają poczucie winy i czują, że to ogranicza ich rozwój. I nie pozwala im tak naprawdę cieszyć się życiem w takim stopniu, w jakim powinny to robić.