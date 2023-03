Polska Policja na Twitterze 24.03.2023. Najnowsze wiadomości z kraju

Historia nastolatki poruszyła policjantów. Kupili jej nowy rower. Dla niej był to jedyny środek transportu, by dostac sie do oddalonej o kilkanascie kilometrów szkoly. Dziewczyna bez względu na porę roku i pogodę codziennie pokonywała ta samą trasę.

https://t.co/eeDQBm7xUh