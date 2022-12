Polska-Francja. Henryk Kasperczak specjalnie dla nas: Będą nas straszyć szybkimi atakami od początku

Sporo nerwów kosztował pana mecz Polski z Argentyną?

Bardzo przeżywałem to spotkanie, w ogromnych bólach i cierpieniach patrzyłem na to, co się działo na boisku. Wyjście z grupy na mistrzostwach świata po 36 latach uważam jednak za coś wyjątkowego. Trzeba się cieszyć, bo cel został osiągnięty. Jest jednak co najmniej kilka elementów w grze naszej reprezentacji, które pozostawiają wiele do życzenia. Polacy mieli mnóstwo szczęścia, że nie stracili większej liczby goli, ale mieli też znakomitego w bramce Wojciecha Szczęsnego. Boli mnie, że mamy tak świetnego zawodnika jak Robert Lewandowski, ale nie wykorzystujemy jego potencjału.

W niedzielę przed reprezentacją Polski poprzeczka zostanie zawieszona równie wysoko lub nawet wyżej, niż w meczu z Argentyną. Rywalem w walce o ćwierćfinał mundialu będzie broniąca tytułu mistrza świata Francja.

Przeciwnik niezwykle wymagający, pod względem technicznym i szybkościowym. Francja jest też skuteczna, zdobywa na mundialu dużo bramek, nie licząc ostatniego meczu z Tunezją, w którym zagrała w rezerwowym składzie. Francuzi w tym spotkaniu kalkulowali, mając zapewnione wyjście z grupy. Didier Deschamps postawił głównie na piłkarzy, którzy na mistrzostwach świata jeszcze nie grali, zestawił całkowicie nową "jedenastkę". Francja może być jeszcze trudniejszym przeciwnikiem niż Argentyna.