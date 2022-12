Polska-Francja. Marek Jóźwiak specjalnie dla nas: Musimy zagrać odważniej!

Jak ocenia pan szanse reprezentacji Polski w starciu z Francją o ćwierćfinał mistrzostw świata?

Te mistrzostwa pokazują, że każdy ma szanse. Jest wiele niespodzianek, faworyci do zwycięstw też przegrywają. Może również reprezentacji Polski uda się sprawić niespodziankę i zaskoczyć czymś innym, niż tylko grą defensywną i bronieniem się we własnym polu karnym.

Jak Polacy powinni zagrać, żeby myśleć o wyeliminowaniu Francuzów?

Przede wszystkim odważniej w ofensywie. Piłkarze powinni wiedzieć, co zrobić z piłką w ataku, bo na ten moment mamy duży problem z atakiem pozycyjnym. Piotr Zieliński gra bardzo słabo na mundialu. Wymagamy od niego bardzo dużo, ale on sam też powinien wymagać od siebie zdecydowanie więcej. Czesław Michniewicz musi przemeblować środek pomocy. Ta formacja od początku mistrzostw jest naszą najsłabszą. Jak to zrobi? To już jego sprawa. Po odbiorze piłki, nasz środek boiska jest po prostu niewydolny. Mamy problem z transportowaniem piłki do Roberta Lewandowskiego, który moim zdaniem daje od siebie sto procent, ale nie ma wsparcia od kolegów.