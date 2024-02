Prasówka 12.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki losowań Totalizatora Sportowego 11.02.2024, godz. 22:00. Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Wyniki losowań Totalizatora Sportowego 11.02.2024, godz. 22:00. Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia Sprawdź liczby, które padły w grach losowych Totalizatora Sportowego 11.02.2024, o godz. 22:00. Dzisiaj odbyły się losowania w zakładach Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Ekstra Premia.

📢 Super Bowl 2024. Wystąpi Usher, na trybunach Taylor Swift. Gdzie obejrzeć? Super Bowl 2024 już tej nocy. Jedno z najgłośniejszych sportowych wydarzeń roku ponownie przyciągnie tłumy przed ekrany. Równie głośno, co o wydarzeniach na boisku, jest o całej rozrywkowej otoczce. Czego możemy spodziewać się tym razem? Gdzie oglądać Super Bowl 2024? 📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 11 lutego 2024 roku jest 717. dniem wojny. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 40 z 45 dronów, którymi Rosja zaatakowała Kijów i inne regiony Ukrainy w nocy z soboty na niedzielę. Jak powiadomiły Siły Lotnicze, Rosjanie odpalili drony z okupowanego Krymu.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Justyna Steczkowska przeprosiła Izabelę Zabielską, której utwór zgłoszono do Eurowizji 2024. Nastąpi pojednanie? Justyna Steczkowska przeprosiła tiktokerkę Izabelę Zabielską po kontrowersyjnym wpisie, jaki ta pierwsza zamieściła na Instagramie. Jego treść ubodła influencerkę, która coraz śmielej wkracza w muzyczny świat. Czy zaogniona relacja jaka wytworzyła się między Steczkowską a Zabielską zakończy się pojednaniem?

📢 Polska lekarka porwana w południowym Czadzie przez uzbrojonych mężczyzn Polska lekarka została porwana wraz z meksykańskim kolegą w piątek w południowym Czadzie przez nieznanych, uzbrojonych mężczyzn – poinformował w niedzielę AFP lokalny gubernator. 📢 Na spotkaniu premiera w Morągu padły wulgaryzmy, obrażono też Jarosława Kaczyńskiego. Wyprowadzono kobietę W niedzielę Donald Tusk odwiedził Morąg, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Gdy przemówienie premiera dobiegło końca, nastąpił czas na pytania od uczestników. Przebieg sesji pytań do premiera przerwała pewna, wyraźnie zdenerwowana, kobieta i zaczęła opowiadać o wydarzeniu z przeszłości, które miało mieć związek z premierem. Nie obeszło się bez wulgaryzmów, wtedy szef rządu zareagował stanowczo. 📢 Alexander Stubb wygrywa wybory prezydenckie w Finlandii Finlandia wybrała prezydenta. W drugiej turze wyborów lepszy okazał się Alexander Stubb. Nowowybrany prezydent zapowiedział nadejście "nowej ery".

📢 Długi, które przedawniają się w lutym 2024 roku, nie musisz spłacać. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać długu Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie. 📢 Andrzej Duda zachęca do biegania. "Czas więc ruszyć się z kanapy" Andrzej Duda potrafi zaskoczyć. Tym razem w mediach społecznościowych zamieścił najnowsze zdjęcie z jego wolnego dnia, który postanowił spędzić aktywnie. Prezydent przy okazji zachęca internautów do sportowego trybu życia. 📢 Gwiazdor „Zatoki szpiegów” jest 16 lat młodszy od swojej ukochanej! Poznajcie historię Bartosza Gelnera i Magdaleny Cieleckiej Bartosz Gelner to jeden z najzdolniejszych polskich aktorów. Nieszablonowy artysta, który doskonale odnajduje się zarówno w kinie, telewizji, jak i teatrze. Jego talent zachwyca wielu! Prywatnie Bartosz Gelner związany jest z ikoną polskiego kina i teatru, Magdaleną Cielecką, która jest od niego 16 lat starsza! Poznajcie historię ich miłości!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [12.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca. 📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Wygrana na loterii, sukces zawodowy. Horoskop na 2024 rok doradza w sprawie pieniędzy 12.02.2024 Horoskop finansowy na 2024 r. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na awans w pracy lub wygraną na loterii? Jak wypadniesz w nowym roku pod względem finansowym? Kto ma szansę zyskać duże pieniądze? Przeczytaj rady i wskazówki z horoskopu finansowego na 2024 rok.

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [12.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20% [12.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Donald Tusk w Morągu. Rolnicy protestują przed halą, w której odbywa się spotkanie otwarte Ponad 250 rolniczych ciągników zjechało się w okolice hali sportowej w Morągu, gdzie zaplanowano otwarte spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami miejscowości i okolic. Delegacja rolników weszła na salę i zamierza przeprowadzić z premierem rozmowy. Na spotkaniu premier mówił, że potrzebna jest dalekowzroczna polityka oraz odbudowa "możliwie dobrych relacji ze wszystkimi bez wyjątku w UE". - Jeżeli chcemy na nich wpływać, to oni muszą nas respektować. Muszą też zrozumieć, że my naprawdę wiemy, o czym mówimy - stwiedził.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [12.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [12.02.2024] Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

📢 Unia Europejska chce stworzyć ekologiczną armię. Internauci szydzą z pomysłu W Unii Europejskiej pojawił się pomysł stworzenia ekologicznej armii. Powstał nawet raport, który ma analizować wady i zalety takiego rozwiązania. Internauci nie zostawiają jednak suchej nitki na koncepcji europejskich władz. 📢 Premier Donald Tusk o CPK: ta decyzja musi być przemyślana i nie może mieć kontekstu politycznego My mamy dzisiaj kupować broń, produkować amunicję, bo wiecie, w jakich czasach żyjemy. Mamy poważne potrzeby społeczne. Plan inwestycyjny jest niezwykle ambitny. CPK musi być bardzo przemyślane - oświadczył w niedzielę, w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie) premier Donald Tusk.

📢 Sebastian Kuhn nie żyje. Działał jako Polski Łowca Burz Nie żyje Sebastian Kunh. Od lat współpracował ze znanym portalem Polscy Łowcy Burz. Miał 47 lat.

📢 Oto Marcelina Zawadzka tym razem wskoczyła do basenu. Ależ ona ma w sobie to coś, czaruje swoim urokiem ZDJĘCIA 11.02.2024 Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Szef Risk Intelligence: Wojna z Rosją 2-5 lat po zakończeniu wojny na Ukrainie. Szykuje się czarny scenariusz Jeśli USA wycofają się z Europy, czekają nas ciężkie czasy - tak można odczytać analizę zagrożenia przez Rosję państw NATO w Europie i ew. scenariusze nakreślone przez Hansa Tino Hansena. Temat jest gorący zwłaszcza po słowach Donalda Trumpa. Poniżej szczegóły. 📢 Abonament za media w 2024 roku: Co z użytkownikami radia w aucie? Poznaj wysokość opłat! Radio w samochodzie posiada większość osób z pojazdami. Również dla większości kierowców zaskakujące się wydaje to, że abonament za radio w samochodzie również trzeba opłacać. Jednak nie powinniśmy się wymigiwać od tego obowiązku, bo brak opłaty za abonament radiowy może skutkować naliczeniem kary. Ile zapłacimy za abonament radiowy w samochodzie w przyszłym roku?

📢 Matka włożyła dziecko do piekarnika. Makabryczna śmierć Makabryczna śmierć w USA. Matka została oskarżona, gdy omyłkowo włożyła dziecko do piekarnika. Kobieta chciała, by dziecko...się zdrzemnęło. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Oni są najlepsi w łóżku. Znasz kogoś o tym imieniu? 11.02.2024 Imiona, które nosimy mogą powiedzieć wiele o naszym charakterze, ale także o naszym mocnych i słabych stronach. W galerii zdjęć prezentujemy listę imion, które noszą najlepsi kochankowie. 📢 Czy Polska jest bezpieczna w NATO? Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości Sojusz Polska-USA musi być silny, niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje władzę w Polsce i w USA - podkreślił w niedzielę prezydent Andrzej Duda. Wypowiedź polskiego prezydenta jest pokłosiem szeroko komentowanego wystąpienia Donalda Trumpa, który zapowiedział, że gdy ponownie zostanie prezydentem USA, nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu.

📢 Mnóstwo sukien, żakietów i kurtek na targu przy ul. Dworaka w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Podczas niedzielnego targu przy ul. Dworaka w Rzeszowie klienci mieli bardzo duży wybór wśród stoisk z odzieżą. Były, kurtki, bluzki, bluzy, żakiety, swetry oraz ubranka dziecięce. Nie brakowało również obuwia i kolorowej pościeli. Wszystko w przystępnych cenach na każdą kieszeń. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze stosika. 📢 Ile lat mają Niemcy na przygotowanie się do wojny? Generał podał liczbę „Gotowość do wojny to proces, przez który będziemy przechodzić. Ale nie mamy na to nieskończonej ilości czasu – ocenił generalny inspektor Bundeswehry, Carsten Breuer. Powołując się na analityków, ocenił, że „mamy od pięciu do ośmiu lat na przygotowania”. 📢 To koniec kariery politycznej duńskiego posła? Związał się z 15-latką, czym rozsierdził Duńczyków i kolegów z partii Mike Villa Fonseca ma 28 lat, ale jego wybranka ma zaledwie 15. Chociaż macierzysta partia parlamentarzysty odcięła się od niego i za ten zbyt kontrowersyjny w opinii wielu związek wyrzuciła go ze swoich szeregów, mężczyzna nie złamał prawa, nadal jest posłem i pielęgnuje relację z nastolatką. Wszystko na przekór duńskiej opinii publicznej, która nie zostawiła na mężczyźnie suchej nitki. Choć duński wiek zgody na współżycie seksualne to właśnie 15 lat, mężczyzna oskarżany jest o grooming.

📢 Kłamstwa o zdrowiu króla Karola III w książkach sprzedawanych na platformie Amazon. Pałac Buckingham reaguje Na platformie Amazon pojawiło się w sprzedaży siedem książek zawierających fałszywe informacje na temat stanu zdrowia króla Karola III. Książki zostały napisane przez sztuczną inteligencję. Po ujawnieniu tej informacji Pałac Buckingham zapowiedział podjęcie kroków prawnych.

📢 Niemowlę pod opieką pijanego ojca w Kaliszu. Interweniowała policja Kaliscy policjanci zabrali niemowlę, które znajdowało się pod opieką nietrzeźwego ojca – powiedziała w niedzielę asp. Edyta Marciniaka z biura prasowego kaliskiej policji. 📢 Włochy w szoku: nielegalni imigranci zbiorowo zgwałcili 13-latkę na oczach jej bezradnego chłopaka CNN donosi, że we Włoszech miał miejsce kolejny „rzekomy” gwałt zbiorowy. Ofiarą padła 13-letnia dziewczynka, a do ataku doszło na oczach jej chłopaka. Rzecz miała mieć miejsce w publicznym parku w sycylijskiej Katanii. To nie pierwsza tego rodzaju szokująca napaść na tle seksualnym, do której doszło w ostatnim czasie w kraju rządzonym przez Giorgię Meloni.

📢 Jak pies z kotem? Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Emerytury gwiazd zaskakują! Zobacz, jakie kwoty otrzymują Beata Tyszkiewicz, Katarzyna Dowbor i inne celebrytki Emerytury gwiazd wzbudzają wiele dyskusji i kontrowersji. Choć mnóstwo osób może im zazdrościć zarobków, sprawa przedstawia się inaczej jeśli chodzi o wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych. Zobacz, ile otrzymują Beata Tyszkiewicz, Katarzyna Dowbor, Maryla Rodowicz oraz inne celebrytki.

📢 Kierowcy tirów w Hrebennem oczekują ok. 4 dni do przejścia z Ukrainą Ok. 400 tirów stoi w niedzielę w 4-dniowej kolejce na wyjazd z kraju przez przejście w Hrebennem. W Dorohusku kierowcy czekają ponad 3 dni – wynika z danych lubelskiej Izby Administracji Skarbowej. Od piątku przed tymi przejściami z Ukrainą trwa protest rolników.

📢 Nowy dowódca Wojsk Lądowych ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski podpisał dekret Gen. Ołeksandr Pawluk został nowym dowódcą Wojsk Lądowych Ukrainy. Dekret o jego nominacji na to stanowisko podpisał prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. 📢 Wypadek na zakopiance w Bańskiej Niżnej. Dwie osoby poszkodowane. Droga zablokowana Wypadek na drodze krajowej między Zakopanem a Nowym Targiem. W miejscowości Bańska Niżna doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby są poszkodowane. Droga jest zablokowana.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 11.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 11.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 11.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Tak mieszka Beata Tadla, która wróciła do TVP. Zobacz, jak żyje nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”. Wpadnij do domu Beaty Tadli Beata Tadla już w weekend spotka się z widzami „Pytania na śniadanie”. Znana dziennikarka pojawi się na antenie TVP2 w duecie z Tomaszem Tylickim, który z Telewizją Polską jest związany od lat. Zaglądamy do domu Beaty Tadli. Zobacz, jak żyje na co dzień dziennikarka, która wraca do stacji po 8 latach przerwy.

📢 Karol III, po raz pierwszy po nowotworowej diagnozie, publicznie zabrał głos Karol III usłyszał niedawno smutną diagnozę: w jego ciele rozwija się nowotwór. Od momentu publicznego ogłoszenia diagnozy króla minęło kilka dni. Teraz monarcha zdecydował się po raz pierwszy zabrać głos w sprawie swojej choroby. Karol zadeklarował, że jest niezwykle wdzięczny za wszelkie wyrazy wsparcia, jakie otrzymał w ciągu ostatnich dni. Jego oświadczenie zostało opublikowane na stronie głównej brytyjskiej rodziny królewskiej.

📢 Donald Trump zjednoczył polską scenę polityczną? Wszyscy krytykują jego kontrowersyjne słowa Kontrowersyjne słowa byłego prezydenta USA Donalda Trumpa odbiły się szerokim echem w Polsce. Politycy zgodnie krytykują wypowiedź byłego amerykańskiego przywódcy. 📢 Dolny Śląsk: Audi wjechało w dziecko i nastolatkę pod centrum handlowym. Wszystko nagrały kamery! To mogło zakończyć się prawdziwą tragedią! 5-letnia dziewczynka i 17-letnia kobieta zostały potrącone przez samochód na parkingu. Auto wjechało w nie przy jednej z galerii handlowych w centrum Strzelina. Całe zdarzenie zostało uchwycone przez kamery monitoringu.

📢 Panowie usiądźcie! Sandra Kubicka, łódzka modelka, niczym bogini. Jest po prostu idealnie... ZDJĘCIA Sandra Kubicka ma przepiękne ciało i dumnie je prezentuje. Na jej profilu na Instagramie przybywa kadrów eksponujących atuty łodzianki. Każda kolejna fotografia zdobywa mnóstwo "lajków" i pozytywnych opinii.

📢 Ciasta na rodzinne spotkanie. Idealne na kawę z bliskimi. Wybierz spośród 9 najlepszych ciast Rodzinne spotkania i święta lubimy osłodzić sobie ciastem. Ale jakie ciasto zrobić, żeby oczarować swoich bliskich? Wybraliśmy dla ciebie 9 najlepszych ciast, które zawsze się udają, a goście jeszcze długo je wspominają. Wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na pyszne słodkości, które z pewnością umilą czas spędzany z rodziną. 📢 Wpadka czy celowa manipulacja "i9:30"? W programie źle podpisane sondaże W programie informacyjnym TVP „19:30” posłużono się sondażem prezentującym opinie respondentów, kto ich zdaniem wygra kwietniowe wybory samorządowe. Wyniki wskazujące na zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, co do którego nie miało wątpliwości 40,1 proc. ankietowanych, zostały podpisane jako wyniki aktualnego poparcia partii politycznych. Słychać coraz więcej głosów, że była to celowa manipulacja.

📢 Donald Trump nie chce chronić sojuszników z NATO. Biały Dom ostro reaguje na te słowa Donald Trump zagroził, że gdy ponownie zostanie prezydentem USA, nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Co więcej, będzie "zachęcał" Rosję do ataku na te kraje. To "przerażające i bezsensowne" - zareagował Biały Dom. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej styl zatrzymuje wzrok! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Jej nietuzinkowy styl zatrzymuje wzrok i zapada w pamięć. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Zidentyfikowano członków marines. Wszyscy zginęli w katastrofie helikoptera W nocy wtorku na środę z radarów zniknął Helikopter CH-53E Super Stallion z pięcioma wojskowymi na pokładzie – tak wówczas poinformował Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Żołnierze lecieli do stacji lotniczej w Miramar w Kalifornii. Jak się okazało, maszyna rozbiła się podczas burzy w górach San Diego. Nazwiska wojskowych właśnie zostały opublikowane.

📢 Niemieckie media: rząd obawia się, że w razie klęski Ukrainy, 10 mln uchodźców ruszy na zachód Według szacunków niemieckiego rządu, jeśli Ukraina przegrałaby wojnę, kraj ten mogłoby opuścić około 10 milionów osób, większość uchodźców udałaby się do Europy Zachodniej, a Niemcy byłyby jednym z krajów docelowych – do takich informacji pochodzących z kręgów służb bezpieczeństwa i parlamentarnych dotarła gazeta "Welt am Sonntag". 📢 Nie żyje Damo Suzuki, japoński artysta, który był wokalistą legendarnej grupy Can. Miał 74 lata W wieku 74 lat zmarł Damo Suzuki, japoński artysta, który był wokalistą legendy tzw. krautrocka czyli grupy Can. 📢 Sprawdziliśmy, gdzie na świecie trzeba uważać podczas morskich kąpieli. Na tych plażach rekiny spotkasz najczęściej Co roku dochodzi do wielu ataków rekinów na ludzi. Statystycznie ryzyko bycia ofiarą takiego ataku jest bardzo niskie, jednak w niektórych miejscach dochodzi do nich szczególnie często. Na jakich plażach jesteśmy najbardziej narażeni na spotkanie z rekinem? Eksperci zidentyfikowali miejsca, gdzie ryzyko ataku rekina jest największe, ostrzegając plażowiczów przed potencjalnym zagrożeniem.

📢 Polacy piją je na potęgę – zawał gwarantowany. Szkodliwości tych napojów nie zmniejszają nawet regularne ćwiczenia Nawet regularne uprawianie sportu nie jest w stanie zniwelować skutków picia słodzonych napojów, które w znaczący sposób zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych – wynika z badań, które opublikowano w czasopiśmie medycznym „American Journal of Clinical Nutrition”. 📢 Dwie aktywistki na rzecz ochrony środowiska oblały zupą obraz słynnego malarza Claude'a Moneta - WIDEO Dwie aktywistki działające na rzecz ochrony środowiska oblały w sobotę zupą jedno z dzieł Claude'a Moneta wystawionych w Muzeum Sztuk Pięknych w Lyonie we Francji. Jest to kolejny akt wandalizmu ze strony aktywistów z pozarządowej organizacji.

📢 7 najpiękniejszych wysp Chorwacji idealnych na urlop i wakacje. Jedne bezludne, inne – zatłoczone. Łączy je niezwykła uroda Chorwacja niezmiennie cieszy się uznaniem wśród turystów z całego świata – także Polaków. Prawdopodobnie, chociaż po części, odpowiedzialne są za to zachwycające wyspy oblane z każdej strony lazurowymi wodami. Jeśli wybieracie się do tego malowniczego kraju na urlop lub wakacje, koniecznie zobaczcie naszą listę 7 najpiękniejszych wysp Chorwacji, które warto zwiedzić podczas urlopu. Jedne są zupełnie bezludne, inne – bardzo zatłoczone. Tym, co je łączy jest niezwykła uroda.

📢 Prezydent Węgier Katalin Novak podała się do dymisji Ten news obiegł cały świat w sobotę, 10 lutego 2024 r., wieczorem. "Popełniłam błąd… Dziś jest ostatni dzień, w którym zwracam się do Was jako prezydent" - powiedziała w węgierskiej TV. 📢 „Protest Wolnych Polaków”. Zwolennicy PiS zgromadzili się przed TK. Jarosław Kaczyński: To nie jest prawdziwy polski rząd Kolejny „Protest Wolnych Polaków”. Zwolennicy PiS zgromadzili się w Warszawie pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Manifestacja zaczęła się około godziny 13 od przemówień polityków partii. 📢 Kto wybierze nowego szefa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury? Wśród członków komisji konkursowej Igor Tuleya Ministerstwo Sprawiedliwości sypnęło w tym drugim tygodniu lutego konkursami. Prócz wyścigu o stanowisko Prokuratora Krajowego ogłosiło także nabór kandydatur do objęcia stołka szefa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Z końcem stycznia 2024 r. z funkcji jej dyrektora ustąpił Kamil Zaradkiewicz. - Na każdym kroku przywołują jakieś opinie i myślą, że to może ładniej wygląda, nazywając konkursem coś, co jest w gruncie rzeczy ordynarną ustawką – komentuje Michał Woś, były sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

📢 14 najbardziej niesamowitych rynków w Polsce: najpiękniejsze, największe, najciekawsze. Sprawdźcie, w którym mieście ulica udaje rynek! Rynek to centralny punkt każdego miasta. Zebraliśmy dla was 14 najbardziej niezwykłych polskich rynków, które zachwycają pięknem, zdumiewają nietypowym kształtem, zaskakują rekordowymi rozmiarami. Który polski rynek miejski jest największy albo najdłuższy, które wielkie miasto formalnie nie ma rynku, co warto zobaczyć przy najsłynniejszych placach miejskich w Polsce? Zapraszamy do galerii: poznajcie 14 najbardziej niesamowitych rynków w polskich miastach.

📢 Nowi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożą przysięgę. Trwają „Ferie z WOT” W sobotę i niedzielę kilkuset żołnierzy siedmiu brygad Wojsk Obrony Terytorialnej złoży uroczyste przysięgi. Trwa akcja „Ferie z WOT” mająca zachęcić do służby w tej formacji uczniów, studentów oraz nauczycieli. 📢 Jedz je, by dożyć 100 lat! To danie z cudownym składnikiem je najstarsza rodzina na Sardynii. Oto przepis na długowieczność Ta rodzina z Sardynii pobiła rekord długowieczności, trafiając do Księgi Guinnessa. Jej członkowie jedzą codziennie tradycyjne danie, które zawiera bardzo ważny składnik diety. Właśnie ten rodzaj produktów pomaga dożyć w dobrym zdrowiu 100 lat i więcej, bo najstarsze z włoskiego rodzeństwa ma teraz 109 lat. Zobacz, co jedzą stulatkowie i przekonaj się, jakie to smaczne. Sprawdź przepis na łatwe i niedrogie danie obiadowe.

📢 Skandaliczne zachowanie wiceministra rolnictwa. Groźby wobec rolniczki z Podlasia Julita Olszewska, rolniczka z Podlasia, opublikowała na platformie TikTok nagranie, w którym w ostrych słowach skrytykowała wiceministra rolnictwa, Michała Kołodziejczaka, za jego działania. W odpowiedzi na to Kołodziejczak miał zadzwonić do Olszewskiej, grożąc jej pozwami i próbując zmusić do usunięcia nagrania z sieci. Sprawę opisał portal wPolityce.pl. 📢 Ruchanki, czyli najlepsze racuchy na świecie. Patent mojej babci z Kociewia to mistrzostwo świata. Ciasto drożdżowe rośnie od razu Ruchanki to tradycyjne danie z regionu Kaszub i Kociewia. Pulchne, złociste racuszki smakują wybornie posypane cukrem pudrem. Dzięki zastosowaniu dwóch ważnych trików ciasto rośnie od razu, a racuchy wychodzą idealne. 📢 Ferie zimowe 2024 trwają. Terminy dla wszystkich województw. Kiedy są ferie w woj. kujawsko-pomorskim, małopolskim czy świętokrzyskim? Kiedy są ferie zimowe 2024? Uczniowie z większości województw mają je już za sobą. Dwutygodniową przerwę międzysemestralną zakończyły woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie. O feriach nie pamiętają już uczniowie, którzy udali się na wypoczynek jako pierwsi, a więc ci z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Terminy ferii zimowych wraz z atrakcjami do zobaczenia, zamieściliśmy w tym tekście. Przerwę rozpoczynają właśnie dzieci i młodzież z ostatnich pięciu województw.

📢 Uważaj na takie niebezpieczne SMS-y. Jak wyglądają? „Twoje wynagrodzenie wynosi 300 PLN na dzień” Fałszywe, niebezpieczne wiadomości SMS, które mają na celu wyłudzenie od ludzi pieniędzy lub danych osobowych to prawdziwa plaga naszych czasów. Tym razem przestępcy za swój cel obrali sobie osoby poszukujące pracy i działają w taki sposób, że nietrudno dać się nabrać. Zobacz, jak może wyglądać fałszywa wiadomość, aby nie dać się oszukać. 📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce: 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu. Zachwycają cały świat! Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

📢 Wilki odpoczywały kilkaset metrów od zabudowań. "Nagle spojrzał prosto w obiektyw". Niesamowite zdjęcia! Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego! 📢 9 polskich zamków na starych zdjęciach. Sprawdźcie, jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL. Jak się zmieniły, jakie historie opowiadają? Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia.

📢 Najlepsze ciasta bez pieczenia na walentynki. Nie tylko z kremem i owocową galaretką. Wybieraj spośród 5 sprawdzonych propozycji Kolacja walentynkowa poza daniami na bazie afrodyzjaków powinna w menu zawierać słodki deser. Można zastanawiać się jakie ciasto wybrać na ten szczególny dzień. Wybraliśmy 5 ciast bez pieczenia idealne na walentynki. Wypróbuj nasze propozycje na wyjątkowe słodkości. 📢 Linie lotnicze zapowiadają: Będziemy ważyć pasażerów wraz z ich bagażem podręcznym Dla wielu potencjalnych pasażerów pomysł ważenia ich przed wejściem na pokład wydaje się dziwaczny. Przewoźnicy tłumaczą, że tylko tak, ważąc jeszcze bagaż podręczny, uzyska się dokładną wagę maszyny, co jest ważne przy jej starcie. 📢 Skarga prokuratora Dariusza Barskiego opublikowana. Jest na stronie Trybunału Konstytucyjnego Na stronie Trybunału Konstytucyjnego dostępna jest skarga konstytucyjna z połowy stycznia br. podpisana przez prok. Dariusza Barskiego, odsuniętego wówczas z funkcji prokuratora krajowego. Ustawa nie zna trybu ustalenia, że prokurator pozostaje w stanie spoczynku – pisze w niej Barski.

📢 Tajemniczy obiekt na plaży nad Bałtykiem. Coś wyłoniło się z piasku na plaży w gminie Darłowo. Czy Karol Fąferek rozwiązał zagadkę? ZDJĘCIA Tajemniczy obiekt wyłania się na bałtyckiej plaży w Bobolinie, w gminie Darłowo. Jest na tyle zagadkowy, że na jego widok przerażeni plażowicze wezwali na pomoc strażaków. Czym jest tajemnicze znalezisko? Karol Fąferek, sołtys Bobolina, uważa, że rozwiązał zagadkę. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Niesamowite muzea Warszawy: 17 najciekawszych, najlepszych dla dzieci, najbardziej nietypowych muzeów stolicy. Które są za darmo? Weekend w Warszawie nie może się obejść bez wizyty w którymś z najsłynniejszych i najdziwniejszych muzeów stolicy. Zebraliśmy dla was 17 warszawskich muzeów, które po prostu trzeba odwiedzić choć raz. To najlepsze galerie w kraju, muzea w sam raz dla dzieci i najbardziej nietypowe placówki na wycieczkę inną niż wszystkie. Sprawdziliśmy też, kiedy muzea Warszawy są dostępne zupełnie za darmo i stworzyliśmy tygodniowy plan na wycieczki bez biletów! 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 2024 rok w horoskopie chińskim to czas Drewnianego Smoka! Sprawdź, co to oznacza i poznaj swoją przyszłość Horoskop chiński na 2024 zdradza, że to będzie burzliwy czas dla niektórych osób. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 Masz kaca? Poznaj 11 skutecznych metod na to, jak szybko się go pozbyć. Te rady pomogą ci przetrwać syndrom dnia następnego Kac to przykra przypadłość, która zdarza się nam, kiedy wypijemy zbyt dużo alkoholu. Oczywiście najlepszym sposobem na uniknięcie kaca jest niepicie alkoholu, jednak nie zawsze jest to możliwe. Co zrobić, jeżeli dopadnie nas kac? Proponujemy 11 skutecznych sposobów na kaca, które pomogą przetrwać ten trudny czas i uporać się z towarzyszącymi mu dolegliwościami.

📢 17 niesamowitych atrakcji Wrocławia na pierwszą wizytę w mieście. Pomysły na weekend pełen wrażeń dla całej rodziny Wybieracie się po raz pierwszy do Wrocławia lub planujcie spędzić weekend w stolicy Dolnego Śląska, a nie znacie dobrze miasta? Wrocław ma tak wiele do zaoferowania turystom, że wybór atrakcji może być trudny. Dlatego zebraliśmy dla was 17 najfajniejszych, najbardziej charakterystycznych i unikalnych atrakcji Wrocławia w sam raz na pierwszą w życiu wycieczkę lub city break solo albo z całą rodziną. Odwiedźcie te miejsca, by poczuć unikalną atmosferę Wrocławia i spędzić niezapomniany weekend. 📢 Tajemniczy wybuch w Oksfordzie. Kula ognia widziana nad Anglią. Co się stało? - WIDEO W poniedziałek w Anglii doszło do tajemniczego wybuchu. Sytuacja została uwieczniona przez wielu internautów, którzy dzielili się zdjęciami, dywagując, skąd na niebie wzięła się kula ognia. Co się wydarzyło w Oksfordzie?

📢 Życzenia na walentynki 2023. Wierszyki, rymowanki i SMS-owe życzenia na Dzień Zakochanych Życzenia na walentynki. 14 lutego to dzień, w którym chętnie dzielimy się z innymi swoimi uczuciami i wyznajemy miłość. Nie zawsze jednak jest to proste. Czasami trudno wyrazić drzemiące w nas uczucia. Z pomocą mogą przyjść gotowe życzenia na walentynki. Zobaczcie romantyczne, zabawne i piękne wierszyki na walentynki. 📢 Oto co będzie można odliczyć od podatku w 2023. Lista ulg, z których skorzysta najwięcej osób Od połowy lutego do 2 maja 2023 roku będziemy musieli rozliczyć się z fiskusem. Warto się już do tego przygotować. Choć składanie deklaracji podatkowej, dzięki usługom internetowym jest bardzo proste i wystarczy jedno kliknięcie. Warto jednak pamiętać ze mechanizm nie naliczy nam ulg z automatu, dlatego warto już teraz zapoznać się z możliwymi ulgami i przygotować sobie wcześniej wymagane dokumenty. Sprawdźcie co można odliczyć od podatku w 2023 roku.

