Przed nami wielkie tenisowe emocje - popołudnie z Igą Świątek w 2. rundzie French Open. Stawką 191 126 dolarów. A na kłopoty... Raducanu

- Przez ostatnie kilka lat bardzo trudno było mi zaufać nowym ludziom. Ciągnie mnie natomiast do tych, których znałam jeszcze przed US Open. Dzisiaj, moje grono najbliższych znajomych jest dużo mniejsze niże kiedyś. Do 18. roku życia, byłam tylko z rodzicami, którzy pomagali mi we wszystkim. Potem dość często się sparzyłam, tak zawodowo, jak i prywatnie. Teraz jestem jak Fort Knox, jeśli chodzi o to, kogo wpuszczam do mojego życia - wyznała Emma Raducanu