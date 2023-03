Przegląd prasy 25.03.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 25 marca 2023 roku jest 395. dniem wojny. Międzynarodowa delegacja szefów komisji parlamentów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii, Czech i Tajwanu, wzięła udział w spotkaniach z amerykańskimi kongresmenami, starając przekonać ich m.in. do poparcia członkostwa Ukrainy w NATO oraz silniejszego wsparcia Kijowa. Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel przekonywał, że dla członkostwa Ukrainy w NATO nie ma alternatywy, bo żadne inne gwarancje bezpieczeństwa nie powstrzymają Rosji przed ponowną agresją.

📢 Austria wypełni swoje zobowiązania, aresztuje Putina i dokona jego ekstradycji do Hagi Austriackie ministerstwo spraw zagranicznych zadeklarowało, że kraj ten wypełni swoje zobowiązania i aresztuje oraz dokona ekstradycji prezydenta Rosji Władimira Putina do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, jeśli ten zdecyduje się tam przyjechać.

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz kto jest na liście.

📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. 📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV Łazienka to ważne miejsce w naszych domach i mieszkaniach. W ostatnich latach łazienki to nie tylko miejsce gdzie dbamy o swój wygląd. Teraz bliżej im do salonów kąpielowych. I właśnie takie łazienki projektuje Krzysztof Miruć z programów HGTV. Koniecznie zobaczcie jego najciekawsze pomysły. Zobaczcie, modne aranżacji łazienek.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu na wiosnę 2023. Miłość? Pieniądze? Zobacz, co Cię czeka Zdaniem astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia. Na wiosnę roku 2023 osoby spod niektórych znaków zodiaku mogą być przyjemnie zaskoczone. Kogo czeka przypływ gotówki? Może komuś się poszczęści i wygra na loterii? A może czeka go szczęśliwa miłość? Sprawdź, co mówią gwiazdy i co czeka cię na wiosnę 2023 roku! 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Te rasy psów nie nadają się do mieszkania w bloku. Oto lista ras, które potrzebują więcej ruchu Pies to powinien być świadomy i przemyślany wybór. Musimy liczyć się z tym, że to będzie członek naszej rodziny przez najbliższe kilkanaście lat i w tym czasie musimy mu zapewnić dobre warunki. Mieszkając w bloku powinniśmy wybierać takie psy, które nie będą się męczyć. Zobaczcie, które rasy psów nie nadają się do bloku. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach! 📢 Tak wygląda teraz Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". Wkrótce skończy 62 lata! Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie. 📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Poległy na Ukrainie Polak miesiąc temu został odznaczony przez Zełenskiego orderem "Za Odwagę" Podczas wojny na Ukrainie giną nie tylko ukraińscy i rosyjscy żołnierze. Po obu stronach walczą przedstawiciele innych narodów, w tym również Polski. Kolejny Polak zginął właśnie w piątek. Taką informację przekazał minister w KPRM Michał Dworczyk. Według korespondenta Polsat News, poległy Polak był dowódcą plutonu w Legionie Międzynarodowym, a miesiąc temu został odznaczony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego orderem "Za Odwagę". 📢 MEMY po meczu Czechy - Polska. Już po 3 minutach było 2:0. Koszmarny początek eliminacji Euro 2024. Michniewicz śmieje się z Santosa Reprezentacja. Od porażki 1:3 rozpoczął swój debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santos. Biało-Czerwoni już po trzech minutach rywalizacji przegrywali 0:2. Koszmar, żenada, blamaż. Internauci na reprezentacji Polski nie zostawili suchej nitki. Oto najlepsze memy po spotkaniu w Pradze.

📢 Sam Neill wspomina kręcenie "Parku Jurajskiego". Obsada była o krok od śmierci? "Park Jurajski" to jeden z klasyków światowego kina. W samym filmie aktorzy niejednokrotnie znajdowali się w niebezpieczeństwie, ale - jak się okazuje po latach - do groźnych sytuacji dochodziło również poza nagraniami. "Byłem na plaży z Laurą Dern, która zapytała mnie: Sam, czy myślisz, że możemy dzisiaj umrzeć?" - napisał Sam Neill w swoim pamiętniku. Co się wydarzyło? 📢 Nocny Kochanek rusza na podbój Europy! Trasa koncertowa po wydaniu płyty. Gdzie zagra zespół? Nocny Kochanek pod koniec 2022 roku wydał płytę, a następnie ruszył w trasę koncertową promującą album. Po dużym sukcesie na polskich scenach, teraz zespół podejmuje próbę podbicia Europy. Gdzie i kiedy zagrają?

📢 Ogromna asteroida 2023 DZ2 przeleci tuż obok Ziemi. Będzie dwa razy bliżej nas niż Księżyc Już w piątek wieczorem, przy użyciu niewielkiego teleskopu, można będzie zaobserwować na niebie asteroidę o średnicy szacowanej na 40 do 90 metrów. Ten obiekt jest na tyle duży, by zniszczyć miasto. Asteroida nazwana 2023 DZ2 przeleci między orbitami Księżyca i Ziemi.

📢 Oficjalnie: skład reprezentacji Polski na mecz z Czechami! Fernando Santos zaskoczy rywala tym składem? Reprezentacja Polski. W piątek o godzinie 20:45 reprezentacja Polski zacznie eliminacje do Euro 2024. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będą Czesi, którzy także marzą o awansie z 1. miejsca. Fernando Santos postawił na czterech obrońców. Największą niewiadomą jest występ Michała Karbownika, który zacznie na lewej obronie. Na szpicy zagra kapitan - Robert Lewandowski. 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Oto piękna Georgina Rodriguez na odważnych kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo seksownie! 24.03.2023 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA

📢 Marcin Dorociński zagrał z Tomem Cruise'em w „Mission: Impossible”. Obawia się, że zostanie wycięty i interweniuje u montażysty W Hollywood niełatwo zdobyć rolę obok gwiazd takich jak Tom Cruise. Dlatego kiedy Marcin Dorociński otrzymał szansę zagrania w filmie "Mission: Impossible", był to dla niego wielki przełom. Niestety, pojawiły się również przesłanki, że sceny, w których zagrał, mogą zostać wycięte z filmu. Aktor postanowił interweniować u montażysty. 📢 Tomasz Karolak szokuje. Aktor został protestantem. Dostało się celebrytkom, które modlą się na Bali Tomasz Karolak to aktor, który należy do najpopularniejszych artystów w Polsce. Gra w serialach i komediach. Ostatnio w podcaście „NieZŁY Pacjent” otworzył się na temat wiary i własnego wyznania.

📢 Czternasta emerytura. Projekt ustawy trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Jak będzie funkcjonować "czternastka"? Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym wsparciu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o wprowadzeniu corocznej wypłaty 14. emerytury, trafił w piątek do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jak będzie funkcjonować nowe świadczenie? Ile otrzymają seniorzy? 📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Nowe informacje ws. Marty Kubackiej. Do tego szpitala trafiła żona polskiego skoczka. To wyjątkowe miejsce Informacje o nagłej chorobie żony Dawida Kubackiego w ostatnich dniach wstrząsnęły Polską. Marta Kubacka walczy o życie w Śląskim Centrum Chorób Serca. Modlitwy o zdrowie żony skoczka płyną z całej Polski, jej profil na Instagramie został dosłownie zalany wyrazami wsparcia. "Walcz dziewczyno!!!", "Pani Marto, kibicuję Pani równie mocno, jak kibicuję Pani mężowi przez cały czas jego kariery" – piszą internauci. W sieci pojawił się też ważny apel. Zamieściła go małżonka Kamila Stocha.

📢 Krzysztof Ibisz zamęcza żonę swoimi treningami do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Joanna ma dosyć Nowy sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zdecydowanie budzi więcej emocji niż poprzednie. Wszystko zaczęło się jeszcze na długo przed emisją pierwszego odcinka, a ostateczne werdykty często są komentowane w sieci. Swoje odczucia wobec programu wyraziła żona Krzysztofa Ibisza, która zdecydowanie żali się na liczbę jego treningów w domu. 📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska. GALERIA ZDJĘĆ. Piękny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko 24.03.20213 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych. 📢 Eliminacje Euro 2024. Czesi grzmią przed meczem z Polską. "Skandal". Podano ceny biletów na mecz Czechy - Polska na czarnym rynku Eliminacje Euro 2024. Dziś wieczorem Polska reprezentacja rozpocznie cykl eliminacji do niemieckiego Euro. Rywalami Biało-Czerwonych są Czesi, a bilety na mecz w Pradze zostały ekspresowo wysprzedane, kiedy tylko ruszyła sprzedaż. Jest jednak szansa, by jeszcze je nabyć - nielegalnie. I właśnie w tej sprawie grzmi czeska prasa.

📢 Maciej Kurzajewski wyśmiewa Paulinę Smaszcz? Zamieścił ironiczny wpis na Instagramie Internetowa potyczka pomiędzy byłymi małżonkami zdaje się nie mieć końca. Paulina Smaszcz na każdym kroku odnosi się do Macieja Kurzajewskiego, a ten, zdecydowanie, nie zamierza być dłużnym. W swoim najnowszym wpisie w ironiczny sposób zadrwił ze swojej byłej partnerki. 📢 Upadek Putina? Nakaz aresztowania do tego nie doprowadzi. Elita wciąż go popiera, choć z zaciśniętymi zębami Spekulacje o upadku Putina są tak stare, jak początek pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Dużo w tym nadziei, ale mało konkretów. I nawet decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego nie będzie przełomem.

📢 Tak mieszka Iwona z „Sanatorium Miłości”. Mieszkanie ma charakter tak, jak jego właścicielka Iwona Żarnowiecka została królową turnusu 5. edycji programu Telewizji Polskiej „Sanatorium Miłości”. Charyzmatyczna uczestniczka show na co dzień mieszka na warszawskiej Białołęce. Seniorka pokazała swoje mieszkanie widzom programu „Pytanie na Śniadanie”.

📢 Jennifer Lopez zdradziła swój sekret. Dzięki temu zachwyca niesamowitą figurą Patrząc na te zdjęcia aż trudno uwierzyć, że Jennifer Lopez już za kilka miesięcy skończy 54 lata. A jednak! W jaki sposób piosenkarce udaje się zachować młody wygląd i nienaganną sylwetkę? Okazuje się, że to nie takie proste i wiąże się z bardzo wczesną pobudką. 📢 Rekompensata za broń przekazaną Ukrainie trafi do Polski przed Wielkanocą. Morawiecki: Będziemy największymi beneficjentami Polska będzie największą beneficjentką Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju; do Świąt Wielkanocnych do Polski trafi do 300 mln euro rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie; w kolejnych miesiącach dostaniemy dodatkowe 500-600 mln euro – zakomunikował szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. 📢 Tom Cruise „nie uczestniczy w życiu córki”. Suri ma już 16 lat, idzie już na studia i nie zna swojego ojca Córka Toma Cruise'a skończyła 16 lat i zaczyna myśleć o przyszłości. Na wsparcie ze strony ojca nie ma jednak co liczyć. Aktor zupełnie nie uczestniczy w życiu córki, nie widział się z Suri od dekady.

📢 Tajemniczy obiekt przy Nord Stream 2. Będzie potrzebna pomoc sił zbrojnych W morzu Bałtyckim, przy biegnącym z Rosji do Niemiec gazociągu Nord Stream 2, zauważono niezidentyfikowany obiekt. Zdjęcie opublikowała w czwartek Duńska Agencja Energii. Według wstępnej oceny przedmiot nie stwarza jednak bezpośredniego zagrożenia, ma zostać wydobyty i zbadany.

📢 "Cios dla wizerunku Francji". Wizyta Karola III w Paryżu przełożona z powodu protestów przeciwko reformie emerytalnej Zaplanowana na niedzielę wizyta brytyjskiego króla Karola III we Francji została przełożona. Powodem takiej decyzji jest fala protestów w całym kraju przeciwko reformie emerytalnej. 📢 Północnokoreański agent bezpieki zapłaci życiem. Chciał "wygooglować Kim Dzong Una" w Internecie Reżim północnokoreański dusi w zarodku najmniejsze formy niesubordynacji. Agent tamtejszej bezpieki będzie sądzony za próbę "wygooglowania Kim Dzong Una" w sieci. Czeka go śmierć.

📢 Armenia uznała Statut Rzymski za zgodny z konstytucją. Putin nie może tam wjechać Sąd Konstytucyjny w Armenii uznał, że Statut Rzymski, na mocy którego Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, jest zgodny z konstytucją. To oznacza, że Putin nie może bezpiecznie odwiedzić tego kraju. Informację podał w piątek 24 marca 2023 roku rosyjski niezależny portal Nowaja Gazieta. Jewropa (NGJ). 📢 Takie będą teraz stawki emerytur. Oto tabela wypłat brutto i netto po rekordowej waloryzacji Takie będą teraz stawki emerytur. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt 📢 Dyrektor szkoły na Florydzie straciła stanowisko. Rodzicom nie podobało się nauczanie na rzeźbie Dawida Hope Carrasquilla była dyrektorem szkoły Tallahassee Classical School na Florydzie. W piątek 24 marca zmuszono ją do złożenia rezygnacji ze stanowiska. Powodem były skargi rodziców, oburzonych tym, że Carrasquilla pokazała na lekcji nagą rzeźbę Dawida, dłuta Michała Anioła.

📢 Francuzi są wściekli na Macrona. Porównują go do Ludwika XIV Sondaże i masowe protesty we Francji pokazują, że większość obywateli nie chce reformy emerytalnej. Emmanuel Macron tłumaczy, że tego właśnie wymaga interes państwa. Zjednoczeni butą prezydenta związkowcy zapowiadają dalsze protesty. 📢 Tomasz Zubilewicz będzie prezentował pogodę na konsolach PlayStation 5. Opowie o pogodzie w grach Tomasz Zubilewicz prowadzi pogodę od wielu lat. Jest jedną z twarzy redakcji pogody w TVN i jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów pogody w Polsce. Firma Sony Interactive Entertainment postanowiła wykorzystać ten potencjał w swoich reklamach. 📢 Te pary są dla siebie stworzone. Znaki zodiaku, które do siebie pasują. Czy jesteście dobraną parą? Co mówi astrologia o związkach Astrologia budzi silne kontrowersje. Niektórzy wierzą w prawdomówność gwiazd, inni sceptycznie podchodzą do znaków zodiaku. Według astrologów, możemy wiele dowiedzieć się o sobie samym znając swoje miejsce w kosmosie. Czy możemy według tej myśli dobrać idealnego partnera? Sprawdźcie, które pary są dla siebie stworzone!

📢 AIR SHOW wraca do Radomia po pięciu latach przerwy. Mariusz Błaszczak: W tym roku pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach” Po pięciu latach przerwy do Radomia wracają Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że w tym roku odbędą się one pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”. Jaki sprzęt zobaczymy i kiedy odbędą się pokazy? 📢 Odnaleźć deportowane ukraińskie dzieci. Wspólna inicjatywa Morawieckiego i von der Leyen – W partnerstwie z Ukraińcami premier Mateusz Morawiecki i ja zapoczątkowaliśmy inicjatywę, której celem jest powrót ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Jesteśmy na samym początku bardzo ciężkiej pracy – oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

📢 Niesamowite skutki suszy w Hiszpanii. Z wody wynurzył się średniowieczny kościół Susza w Hiszpanii doprowadziła do odsłonięcia średniowiecznego zabytku. „Wioska Duchów” – jak nazywana jest zatopiona miejscowość Sant Romà de Sau jest ponownie widoczna. Zobaczcie, jak dziś wygląda średniowieczny kościół zatopiony w latach sześćdziesiątych.

📢 Prof. Markowski porównuje delegalizację PiS do denazyfikacji Niemiec po II wojnie światowej – Niemcom udała się denazyfikacja, to my tutaj mamy o wiele mniejszy problem z elektoratem PiS-u – stwierdził sympatyzujący z opozycją politolog prof. Radosław Markowski. 📢 Politycy PiS przygotowali „niemiecką pakę interesów Tuska”. Tomasz Poręba: To symbol jego rządów Politycy PiS przygotowali, jak mówią, „niemiecką pakę interesów Donalda Tuska”. – Ta paka to symbol rządów Donalda Tuska i PO. To jest symbol też myślenia PO i Donalda Tuska o strategicznych interesach Polski i Polaków. To jest symbol tego, jak wyglądały rządy PO-PSL i rządy Donalda Tuska w latach 2007-2015. To jest symbol polityki uległej wobec naszego zachodniego sąsiada – mówił Tomasz Poręba, europoseł PiS. 📢 Niemcy: Mężczyzna celowo wjechał autem w pieszych przy lotnisku. Są ranni Na parkingu lotniska Kolonia/Bonn mężczyzna wjechał samochodem w pieszych, raniąc kilku z nich. Uszkodził także kilka samochodów – informuje agencja dpa, powołując się na rzecznika policji. Istnieją przesłanki, że mężczyzna może mieć problemy psychiczne.

📢 Tak urządza wnętrza Katarzyna Dowbor w programie „Nasz nowy dom". Czy znasz te sekrety produkcji? Zobacz, jak zrobić tanią metamorfozę domu Jak odświeżyć dom na wiosnę, gdy mamy niewielki budżet? Błyskawiczną metamorfozę wnętrz możemy wykonać samodzielnie, nie wydając na nią dużych pieniędzy. Żeby modnie odświeżyć salon czy kuchnię, wcale nie musimy robić kosztownego remontu generalnego. Podpowiadamy, jak błyskawicznie i tanio odmienić dom. Sprawdź, jak ozdabia wnętrza Kasia Dowbor. Zobacz w naszej galerii pomysły na dekoracje z programu „Nasz nowy dom".

📢 Apoloniusz Tajner nie ma złudzeń: Nic więcej nie dało się zrobić Uważam, że polskie skoki narciarskie czekają trzy bardzo dobre lata. Thomas Thurnbichler ma doświadczonych współpracowników, nie jest narażony na podejmowanie decyzji samemu. Do tej pory nie popełnił żadnego błędu. W tak krótkim czasie nic więcej nie dało się zrobić - mówi w rozmowie z nami Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Seryjny zabójca Andrzej G. gwałcił w Toruniu i Grudziądzu. Ofiary umierały w mękach. Kolejne zbrodnie wyszły na jaw Andrzej G. odsiaduje obecnie karę dożywocia za zabójstwo i trzy gwałty, w tym na 13-letnim chłopcu w Toruniu. Tymczasem śledczy zgromadzili dowody na to, że na koncie ma kolejne zbrodnie, znów połączone z brutalnymi gwałtami. Jak dowiedziały się "Nowości" do sądu skierowali kolejny akt oskarżenia przeciwko temu seksualnemu sadyście. 📢 Czołgi używane przez żołnierzy Stalina zasilą oddziały Putina, które walczą na Ukrainie - WIDEO Putin nie raz chwalił się nowoczesnym sprzętem wojskowym. Tymczasem na ukraiński front jadą czołgi pamiętające czasy Stalina. Są tak stare jak sam Putin. Czy wiek i jakość sprzętu mogą wpłynąć na przebieg wojny? 📢 Marcin Kierwiński straszy „posprzątaniem po PiS”. „Mamy także inne sposoby niż tylko ustawowe” „Na posprzątanie po PiS mamy także inne sposoby niż tylko ustawowe. Proszę wybaczyć, z racji oczywistej nie będę się nimi teraz dzielił” – zapowiedział sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Wcześniej m.in. Donald Tusk zapowiadał, że jeśli PO wygra wybory „wyprowadzi Glapińskiego z NBP”.

📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Dziś mija 394. dzień wojny na Ukrainie. Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn złagodził retorykę wobec rosyjskiego Ministerstwa Obrony (MON), prawdopodobnie z obawy przed całkowitą utratą sił najemnych w Bachmucie. Prigożyn podkreślił swoje obawy dotyczące możliwej ukraińskiej kontrofensywy na wschodzie Ukrainy podczas 23-minutowego wywiadu, który powstał 23 marca. 📢 Zorza polarna nad Polską. Co ją wywołało? "To jedna z najsilniejszych zórz sezonu" Nad Ziemią rozpętała się silna burza geomagnetyczna. Jej skutkiem była zorza polarna, którą można było dostrzec w nocy z czwartku na piątek. O jej wielkości i przyczynach opowiedział Karol Wójcicki, popularyzator astronomii z portalu "Z Głową w Gwiazdach". 📢 Przerażające doniesienia z Rosji. Władze próbują zastraszyć społeczeństwo. "To przypomina czasy stalinowskie" Funkcjonariusze rosyjskich struktur siłowych nasilili represje wobec obywateli uznawanych za przeciwników Kremla oraz osób wyrażających sprzeciw wobec inwazji na Ukrainie. "Władze biją obecnie rekordy brutalności" – powiadomił w piątek niezależny rosyjski portal Meduza.

📢 Stan zdrowia Jacka Nicholsona pogarsza się. Umysł aktora nie działa dobrze. Przyjaciele obawiają się jego rychłej śmierci Stan zdrowia Jacka Nicholsona pogarsza się. Jeden z najwybitniejszych aktorów w historii kina choruje na demencję. Nicholson nie przebywa jednak w otoczeniu najbliższych, a samotnie. Co gorsza, nie wychodzi już z domu. 📢 Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj czcimy naszych wielkich bohaterów Pomoc, której Polacy udzielili Żydom prześladowanym przez niemieckich sprawców Holokaustu, jest ważnym elementem naszej pamięci historycznej. Nie waham się stwierdzić, że jako heroiczny przykład solidarności i służby na rzecz wolności współtworzy dzisiaj polską tożsamość narodową - pisze prezydent Andrzej Duda w tekście dla gazety "Polska Metropolia Warszawska".

📢 Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości: Fatalne wieści dla opozycji i miażdżąca przewaga PiS Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pozycję lidera na polskiej scenie politycznej i stabilną przewagę nad Koalicją Obywatelską – wynika z najnowszego sondażu wyborczego. Niepewnie przedstawia się sytuacja Polskiego Stronnictwa Ludowego.

📢 Tak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Eliminacje Euro 2024. Przewidywane składy na mecz Czechy - Polska. Tak zagrają Fernando Santos i Jaroslav Silhavy? Reprezentacja Polski w piątek inauguruje udział w eliminacjach Euro 2024. W debiucie selekcjonera Fernando Santosa nasz zespół zmierzy się na wyjeździe z najbardziej wymagającym rywalem w grupie E - Czechami. Prezentujemy, w jakich składach mogą wybiec obie drużyny. Początek spotkania w Pradze o godzinie 20:45.

📢 Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Aktualne pytania i odpowiedzi po zmianach podanych przez CKE. Ile jest jawnych zagadnień? Pytania na maturę ustną z polskiego z języka polskiego zostały okrojone. Zmiany na maturze ogłoszone 1 marca przez CKE zakładają, że nie będzie już 227 zagadnień, ale 110. Wszystkie oparte są na lekturach. Które zadania wciąż obowiązują, a które znalazły się poza pulą? W tym tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje o egzaminie ustnym z polskiego. Znajdziecie tu aktualną listę pytań jawnych na maturę. Na bieżąco pojawiają się też odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Obecnie dostępne są opracowania z „Biblii”, „Iliady”, „Mitologii”, „Antygony” Sofoklesa i „Legendy o świętym Aleksym”. Można się nimi zainspirować. 📢 Słynny polski śpiewak o uzdrowieniu: "Zdarzył się cud". Marek Torzewski pokonał raka dzięki eksperymentalnej metodzie leczenia Nowotwór to straszna choroba. Walka z nią była trudnym i druzgocącym doświadczeniem zarówno dla mnie, jak i mojej rodziny – wyznał Marek Torzewski. Słynny polski śpiewak operowy wrócił do zdrowia, co - jak podkreśla - zawdzięcza eksperymentalnej metodzie leczenia.

📢 Kolejne wzmocnienie Wojska Polskiego. Wiadomo, kiedy i do których jednostek kawalerii powietrznej trafią pierwsze śmigłowce AW149 Śmigłowce AW149 produkowane przez PZL Świdnik wzmocnią Wojsko Polskie. Zakup ten to część strategii związanej z rozwojem i rozbudową polskiej armii. Maszyny mają wspierać żołnierzy nie tylko militarnie, ale również w działaniach codziennych. Dokąd i kiedy trafią śmigłowce?

📢 W ten weekend zmiana czasu z zimowego na letni. Jak przestawiamy zegarki? To ostatnia taka zmiana? Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w najbliższy weekend 25- 26 marca. Tym razem będziemy spali krócej, ponieważ wskazówki zegarka przesuwamy z 2:00 na 3:00. Czy to będzie ostatnia taka zmiana? W Parlamencie Europejskim cały czas trwa dyskusja na temat tego, czy wkrótce przestaniemy przestawiać zegarki. Głos w tej sprawie zabrała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk-Patkowska, która wyjaśniła jak wygląda obecna sytuacja.

📢 Zełenski apeluje do sojuszników: Dajcie nam jak najszybciej czołgi, rakiety i samoloty Prezydent Ukrainy naciska na zachodnich sojuszników, by przyspieszyli dostawy broni. Inaczej, jak mówi, wojna będzie trwać latami. - Bez rakiet i samolotów Moskwa zacznie się umacniać - dodaje Wołodymyr Zełenski. 📢 Beatyfikacja rodziny Ulmów. "Pierwszy taki przypadek" w historii Kościoła Rodzina Ulmów - rozstrzelana przez Niemców za pomoc i ukrawanie Żydów - to pierwszy przypadek, kiedy Kościół beatyfikuje nie tylko małżonków, ale też ich dzieci, w tym dziecko nienarodzone – powiedział postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Witold Burda. Porównał on dzieci Józefa i Wiktorii do "świętych Młodzianków", które zostały zamordowane z rozkazu króla Heroda, który chciał zabić narodzonego w Betlejem Jezusa. 📢 Dlaczego Donald Tusk dąży do jednej listy opozycji? Ryszard Terlecki: Uważam, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę PiS Uważam, że są dwa powody (dążenia Donalda Tuska do jednej listy opozycji). Jeden jest taki, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę Prawa i Sprawiedliwości. Żeby to zrobić, to – tak na oko z perspektywy Brukseli czy Berlina – wydaje się, że najprościej jest to zrobić jedną listą opozycji i w ten sposób walczyć z Prawem i Sprawiedliwością – mówi i.pl wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

📢 Robili narkotyki prawie jak w "Breaking Bad" - w kryjówce za transformatorem. Wierzyli, że nikt ich nie odkryje. CBŚP uderzyło celnie Wierzyli, że jeśli urządzą laboratorium jak bohaterowie serii "Breaking Bad", to dorobią się fortuny. Mieli nawet pochłaniacze zapachów i wejście ukryli za transformatorem. Tak mieszkańcy Mikołowa urządzili laboratorium narkotyków syntetycznych w Rudzie Śląskiej. Wszystko odkryli funkcjonariusze CBŚP. Podczas akcji przejęli 3 litry mefedronu, broń palną oraz specjalistyczny sprzęt i substancje niezbędne do produkcji narkotyków. 📢 Oszukali firmy z Chin, Peru i Argentyny. Usłyszeli zarzuty wyprania 6 mln złotych Prokuratura postawiła zarzuty członkom międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, oskarżonym o wypranie 6 milionów złotych, pochodzących z przestępstw phishingowych. Poszkodowane zostały firmy z Włoch, Holandii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Peru oraz Argentyny. 📢 Przerażony widmem aresztowania Putin nakazuje zwerbować kolejnych swoich sobowtórów Z Kremla dochodzą głosy, że wydanie przez MTK nakazu aresztowania Putina wywołało strach u dyktatora. Dlatego rosyjska bezpieka ma pozyskać kolejnych sobowtórów satrapy, aby zapobiec jego porwaniu i przekazaniu go Zachodowi.

📢 "Bardzo dobra wiadomość" z Brukseli. Premier: Będzie kolejne 200 mln euro w ramach EPF Za około 2-3 tygodnie będzie dla Polski kolejne 200 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego, które przeznaczymy na politykę obronną – powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek wieczorem w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE. 📢 Apel o pomoc dla wybitnego kompozytora Jana A. P. Kaczmarka. "Jedna z najrzadszych i najcięższych chorób" Jan A. P. Kaczmarek, kompozytor, laureat Oscara zmaga się z rzadką i ciężką chorobą. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją są ogromne i znacząco przekraczają możliwości finansowe rodziny. Poruszający apel o włączenie się w akcję pomocową wystosowała Polska Fundacja Muzyczna.

📢 Wreszcie będzie prawdziwie wiosenny piątek. Będzie bardzo ciepło, nawet do 20 st. C! Noc z czwartku na piątek będzie ciepła, ale ze słabymi opadami deszczu w prawie całej Polsce – powiedziała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. W piątek najcieplej na południu kraju, gdzie temperatura dojdzie do 20 stopni Celsjusza.

📢 Donald Tusk w ogniu krytyki po pomyśle "babciowego". "Potrafi dużo obiecać" Proponujemy "babciowe", czyli 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - ogłosił w czwartek w Częstochowie szef PO Donald Tusk. Wyjaśnił, że świadczenie miałoby przysługiwać do czasu ukończenia przez dziecko 3 lat. 📢 Co będzie z Rosją po upadku Putina? Wieszczą jej los imperium carów i Związku Sowieckiego Na Ukrainie i na Zachodzie coraz więcej mówi się o rozpadzie Rosji w przypadku jej wojennej klęski i upadku władzy Władimira Putina. Czy jednak są podstawy, by zakładać taki kryzys moskiewskiej despocji jak w 1917 i w 1991 roku? 📢 Podwójna emerytura dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony. Na takich ZASADACH je dostaniesz Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca?

📢 Katarzyna Warnke odnalazła miłość po rozstaniu? Jest komentarz Piotra Stramowskiego Katarzyna Warnke została już kilka razy przyłapana przez paparazzi na czułościach z nieznanym mężczyzną. Głos w sprawie zabrał ojciec dziecka aktorki - Piotr Stramowski. Co myśli o jej nowym partnerze?

📢 Aneta Kręglicka kończy 58 lat. Modelka wciąż zachwyca. Tak teraz wygląda polska Miss Świata Aneta Kręglicka przed laty zyskała uznanie na całym świecie, zdobywając tytuł Miss Świata. Chociaż od tego osiągnięcia minęły już 34 lata, modelka cały czas zachwyca swoim wyglądem. Tak wygląda teraz! 📢 Katarzyna Cichopek opublikowała wymowny wpis. Tak zareagowała na ataki Pauliny Smaszcz? Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis. Jej fani nie mają wątpliwości, że to reakcja na ostatnie ataki ze strony Pauliny Smaszcz.

📢 Instagram Marty Kubackiej zasypany komentarzami internautów. "Walcz, bo masz dla kogo!" Instagram Marty Kubackiej został zasypany komentarzami internautów. Odkąd Dawid Kubacki poinformował o tragedii, która spotkała jego rodzinę, fani nie ustają w zamieszczaniu komentarzy na profilu jego żony. Słów wsparcia jest bardzo dużo i wciąż ich przybywa. 📢 "Szkoda, że w Polsce są jeszcze tacy politycy jak ty...". Szef ukraińskiej komisji spraw zagranicznych odpowiada Siemoniakowi To przykre, że w Polsce nadal są tacy politycy jak pan – w ten sposób szef Komisji Spraw Zagranicznych ukraińskiej Rady Najwyższej zwrócił się do Tomasza Siemoniaka. Ołeksandr Mereżko zarzucił wiceszefowi Platformy Obywatelskiej próbę zniszczenia relacji między Polską a Ukrainą. 📢 PKN Orlen ogłosił obniżkę cen benzyny! Na stacji benzynowej wydamy mniej PKN Orlen głosił w środę 22 marca obniżkę cen benzyny. Na stacjach benzynowych cena za klasyczną benzynę spadnie o trzy grosze za litr. Obniżka obejmie także cenę diesla. Będzie to pięć groszy za litr.

📢 Tradycyjne kluski leniwe. Przepis na szybki i tani obiad z białym serem. Kluseczki pysznie smakują z cynamonem i cukrem Kluski leniwe to popularne danie kuchni polskiej. Są tanie, szybkie i łatwe w przygotowaniu. Potrzebujesz jedynie białego sera, jajek i mąki pszennej, by w 15 minut zrobić wyśmienity obiad dla całej rodziny. Przekonaj się, jakie są pyszne i wypróbuj przepis na kluski leniwe.

📢 Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku dla emerytów. Emeryci dostaną takie dodatkowe przelewy Na zwrot podatku mogą liczyć emeryci i renciści ze świadczeniami powyżej 2,5 tys. zł brutto. Jednak na pieniądze trzeba będzie poczekać do niemal połowy 2023 roku, już po rozliczeniu się za 2022 rok. 📢 Oto marcowa tabela emerytur po waloryzacji 2023. Takie są wypłacane teraz stawki brutto i netto Oto marcowa tabela emerytur po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosną o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie będą stawki emerytur już od marca 2023.

📢 Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. Oto tabela wyliczeń Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. W tym roku stawki emerytur wrosły na innych zasadach, niż dotychczas. Niektórzy emeryci mogą liczyć na waloryzację kwotową, a inni procentową. Wiemy też o ile wzrosła emerytura minimalna. Poznaj szczegóły. 📢 Konfederacja Wolność i Niepodległość. Poznaj program oraz poglądy, jakie prezentuje to ugrupowanie Konfederacja Wolność i Niepodległość to partia federacyjna, której ideologia opiera się na konserwatywnym liberalizmie, narodowym liberalizmie i narodowym konserwatyzmie. Działacze tego ugrupowania są twórczy, jeśli chodzi o programy wyborcze. Podstawowe założenia Konfederacji ukazują dokumenty „Piątka Konfederacji” z 2019 r., „Polska na nowo” z 2021 r. oraz „Po stronie Polski” z 2022 r. W każdym z nich znajdują się odniesienia do polityki krajowej (w tym tej odnoszącej się do samorządów), jak i zagranicznej.

📢 Niedziele handlowe 2023. W te niedziele sklepy będą otwarte. Oto kalendarz niedziel handlowych Niedziele handlowe zostały bardzo ograniczone. W całym 2023 roku będzie zaledwie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2023 roku. Oto lista niedziel, gdy wszystkie sklepy będą otwarte.

📢 Wrocław: 15 najlepszych atrakcji według Google. Które miejsca najlepiej oceniali turyści? Podajemy ceny biletów i godziny otwarcia Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Słynie m.in. z bogatej oferty kulturalnej, pięknych zabytków i szalonego studenckiego życia. Na mapie miasta znajduje się ogrom atrakcji - muzea, zabytki, wyspy i parki to tylko niektóre z nich. Korzystając z ocen użytkowników w wyszukiwarce Google, przygotowaliśmy dla Was zestawienie 15 najlepszych atrakcji we Wrocławiu. Które miejsca najlepiej oceniali zwiedzający? Podajemy też praktyczne informacje o cenach biletów, godzinach otwarcia i lokalizacjach.