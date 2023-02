Przyczyna śmierci Mateusza Murańskiego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Prokuratura o prawdopodobnej przyczynie śmierci Mateusza Murańskiego

Dalsze działania prokuratury mają na celu odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do niewydolności u tak młodego mężczyzny. Jak poinformowała rozgłośnię Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zlecone zostały dalsze badania: toksykologiczne i histopatologiczne.

Śmierć Mateusza Murańskiego. Freakfighter znaleziony martwy w swoim mieszkaniu

Informacja o tym, że Mateusz Murański nie żyje obiegła media w środę po południu. Freakfighter, ale też aktor, zmarł w wieku 29 lat. Wiadomo, że został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Gdyni. O zgonie poinformował służby członek rodziny, który nie mógł się do niego dodzwonić. Przybyli do jego mieszkania funkcjonariusze znaleźli ciało. Na miejscu wykonano czynności, m.in. oględziny z udziałem biegłego i potwierdzono zgon bez udziału osób trzecich.

Gwiazda MMA, Adek z Lombardu. Kim był Mateusz Murański?

"Muran", zanim zaczął przygodę z MMA, występował w jednej z głównych ról serialu "Lombard. Życie pod zastaw". To tam stawiał swoje pierwsze kroki w karierze aktorskiej. Od 2017 do 2020 roku grał rolę Adiego, syna właściciela lombardu. Warto przypomnieć, że ta produkcja w 2018, 2019 i 2022 roku zdobyła Telekamerę w kategorii "serial fabularno-dokumentalny". Murański ukończył również Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.