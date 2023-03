Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK. Ponad 3 mln za jednostronne zmiany umowy o kredyt hipoteczny

Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani - nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców - wskazał UOKiK.

Zmiana umowy była bezprawna

Takie zmiany powinny być przeprowadzone za zgodą obu stron w drodze aneksu. Dlatego uznaliśmy, że bank wprowadzał konsumentów w błąd, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o nowych rachunkach – zaznaczył prezes UOKiK.

Tak zwaną działalność podstawową, czyli np. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, przejął Bank BGŻ BNP Paribas (obecnie BNP Paribas Bank Polska) - wskazał UOKiK.

Po fuzji kredyt pozostał w RBI (następcy prawnym RBP), natomiast konto do jego obsługi trafiło do BNP Paribas – wyjaśniono.

Informację przekazywano nawet mailowo

Tymczasem Raiffeisen Bank International we wrześniu i październiku 2018 r. wysłał do kredytobiorców pisma informujące, że po fuzji do obsługi kredytów właściwe będą dwa nowe rachunki założone w RBI – jeden w walucie kredytu do spłaty rat (przy czym klient sam musiał je przeliczyć według aktualnego kursu), drugi w walucie polskiej do opłacenia składek ubezpieczeniowych i innych opłat - podkreślono.

Dokonał zatem "jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny z konsumentami".

Urząd powołał się na skargi, z których wynika, że RBI niektórym konsumentom przekazywał tę informację listem zwykłym lub nawet mailem.

Informacje te nie dotarły do wszystkich konsumentów, czasem nie były w nich podane numery nowych rachunków lub termin, od kiedy należy w ten sposób spłacać kredyt - zaznaczono.

Według UOKiK powodowało to dezorientację klientów - nie wiedzieli na który rachunek wpłacać pieniądze.