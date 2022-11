Roberto Carlos na meczu Brazylia - Szwajcaria. Legendarny lewy obrońca przyłapany przez kibiców na paleniu

Brazylia – Szwajcaria. Legendy „Canarinhos” na trybunach

W poniedziałek Brazylia mierzyła się w Katarze z reprezentacją Szwajcarii. „Canarinhos” pokonali Helwetów 1:0. Na trybunach pojawili się wybitni brazylijscy piłkarze sprzed lat, medaliści mistrzostw świata z 1994, 1998 i 2002 roku: Cafu, Ronaldo czy właśnie Roberto Carlos (on nie uczestniczył w mundialu przed 28 laty).

MŚ 2022. Brazylia jest już pewna udziału w 1/8 finału. W drugim meczu grupy G pokonała Szwajcarię 1:0. Piłka wprawdzie dwukrotnie wpadła do siatki, ale jedną z bramek anulowano ze względu na…

Jedno z nagrań w mediach społecznościowych ukazuje byłego lewego obrońcę w zupełnie innym świetle. 49-letni dziś Roberto Carlos, razem z kilkoma innymi osobami, pali papierosa na stadionie. Nagrywający go mężczyzna woła go po imieniu, były zawodnik uśmiecha się i pokazuje uniesiony kciuk.

Roberto Carlos – legendarny lewy obrońca

MŚ 2022. To był najciekawszy moment pierwszej połowy w meczu Brazylia - Szwajcaria. Tuż przed jej zakończeniem na stadionie zgasły jupitery. Przez chwilę jedynym źródłem światła okazały się bandy…

Do historii przeszedł wykonywany przez niego rzut wolny w meczu przeciwko Francji podczas turnieju Tournoi de France 1997. Nie dość, że kopnął piłkę z ogromną siłą, to podkręcił ją w taki sposób, że broniący francuskiej bramki Fabien Barthez nie miał absolutnie nic do gadania przy strzale Brazylijczyka.