W pierwszej części mowa jest o przygotowaniach do ataku: od końca 2021 roku Białoruś udostępniła swoje terytorium, logistykę i dane wywiadowcze do utworzenia grupy uderzeniowej rosyjskich wojsk. Manewry w 2022 roku zostały wykorzystane jako przykrywka do wprowadzenia rosyjskich oddziałów na terytorium Białorusi i zorganizowania ataku na Ukrainę.