Rowerem w woj. mazowieckim. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 styczniaPomysły na jednodniowy wypad

Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina. Nawiguj

Trasa bardzo ładna ale też trudna ze względu na to że prowadzi głównie leśnymi małymi ścieżkami, piaszczystymi wydmami etc.

Zaczynamy przy ulicy Zorzy nieopodal ulicy B. Czecha.

Kierujemy się niebieskim szlakiem. Trasa przez las kilka wzniesień i piaszczystych momentów. Niebieskim szlakiem dojeżdżamy do al. Dzieci Polskich i skręcamy w lewo.

Tutaj zbaczamy z niebieskiego szlaku i dojeżdżamy do ulicy torfowej. Dojeżdżamy do uschniętego drzewa. Kierujemy się dalej ścieżką pomiędzy bagnami, następnie wzdłuż nich. Docieramy do rozwidlenia gdzie skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Barku na Dakowie. Bardzo klimatyczne i popularne miejsce gdzie można się napić, ciekawie zjeść czy upiec sobie kiełbaskę.

skręcamy w prawo i dojeżdżamy do granicy lasu. Tutaj skręcamy w lewo i dalej kierujemy się niebieskim szlakiem. Dotrzemy do Jeziora Torfy, warto się tu na trochę zatrzymać. Szlak jest tutaj momentami (w zależności od pory roku) podmokły. Dość trudny odcinek.

Następnie kierujemy się dalej lasem, nie jest to odcinek dla tych którzy nie lubią wzniesień i piachu, ale spokojnie damy radę.